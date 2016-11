OFC punktet im Heimspiel gegen VfB Stuttgart II

Weiter auf einem Abstiegsplatz

Offenbach - Glücklicher Punkt für die Reck-Elf: Die Offenbacher Kickers spielen 2:2 gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart und bleiben in der Tabelle der Regionalliga Südwest so weiter auf einem Abstiegsplatz. Von Damian Robota

OFC-Trainer Oliver Reck musste gegen den VfB Stuttgart vor 4315 Zuschauern kurzfristig auf Offensivmann Dren Hodja verzichten. Er erlitt eine Knöchelverletzung und stand nicht im Kader. Zudem mussten die Kickers auch auf die verletzten Maik Vetter und Ihab Darwiche verzichten. Verteidiger Stefano Maier, der zuletzt länger ausgefallen war, stand dagegen wieder im Kader. Der OFC spielte gegen Stuttgart im 4-4-2. Neben Neofytos startete Firat in vorderster Front. Im Mittelfeld dahinter spielten Scheu, Gaul, Rapp und Stoilas.

Offenbach kontrollierte zu Beginn die Partie und legte einen perfekten Start hin: Theodosiadis wurde auf dem linken Flügel geschickt und brachte den Ball in die Mitte. Dort sprintete Scheu in der achten Spielminute herein und versenkte den Ball aus kurzer Distanz im Netz. Die frühe 1:0-Führung tat dem OFC gut. Die Gäste waren dagegen zunächst völlig harmlos. Nach einer guten halben Stunden forderten die Stuttgarter nach einem Eckball von Schiedrichter Luca Schlosser einen Elfmeter. Der Pfiff blieb jedoch aus. Die Gäste kamen nun besser ins Spiel, ohne jedoch torgefährlich zu werden. Die Kickers gingen mit der Führung in die Halbzeitpause.

Beide Mannschaften kamen unverändert zurück auf den Platz. In der 59. Spielminute dann der plötzliche Schock für den OFC: Göcer klärte genau in die Füße eines Stuttgarters. Dieser schoss sofort, Endres klatschte den Ball zu zentral ab und Sonora staubte ins leere Tor ab. Die Gäste blieben nun sprichwörtlich am Ball. Offenbach rückte weit raus und spielte auf Abseits, Kirchhoff hob es aus Sicht des Schiedsrichters jedoch auf. Breier stand so nach einem Zuspiel alleine vor Endres und vollstreckte eiskalt. Die VfB-Reserve drehte die Partie in wenigen Minuten ohne große Mühe. Trainer Oliver Reck reagierte und brachte Sawada für Theodosiadis und wenig später Taylor für Firat. Das Spiel war nun von Zweikämpfen geprägt, Stuttgart jedoch besser im Spiel. In der 86. Minute brachte Scheu den Ball noch einmal in die Mitte und Neofytos köpfte aus kurzer Distanz ein. Das insgesamt glückliche, aber leistungsgerechte 2:2 für die Kickers! Dabei blieb es. Der OFC verpasste damit in der Tabelle der Regionalliga Südwest einen Sprung aus den Abstiegsplätzen und belegt derzeit Platz 17.

Kickers Offenbach: Endres - Göcer, Kirchhoff, Schulte, Theodosiadis (Sawada, 65.) - Scheu, Gaul, Rapp (Maslanka, 58.), Stoilas - Neofytos, Firat (Taylor, 74.)

VfB Stuttgart II: Bolten - Scheidl, Baloglu, Ristl, Radeljic, Hagn - Besuschkow, Rathgeb, Wanitzek, Sonora (Walter, 89.) - Breier

Tore: 1:0, Scheu (8.), 1:1, Sonora (59.), 1:2, Breier (64.), 2:2 Neofytos (86.)

