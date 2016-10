OFC empfängt Ulm: Das Spiel im Liveticker

„Der Knoten wird platzen“

Offenbach - Die Offenbacher Kickers empfangen heute Mittag (14 Uhr) den SSV Ulm. Wir berichten per Liveticker über die Begegnung.

Es ist ein Duell voller Tradition: Heute Mittag (14 Uhr) empfangen die Offenbacher Kickers auf dem Bieberer Berg den SSV Ulm. Die Schwaben fuhren bislang ebenso wie der OFC fünf Siege ein und stehen damit auf dem zehnten Platz. Kickers-Trainer Oliver Reck warnt daher vor den Gästen: „Ich selbst habe ja noch gegen den SSV Ulm in der Bundesliga gespielt. Nun treffen wir uns in der Regionalliga wieder. Ulm ist gut in die Saison gestartet und kann trotzt kleinerer Hänger überall Punkte sammeln. Für uns geht es darum, drei Punkte zu holen.“ Dafür habe Reck mit seiner Mannschaft die Partie gegen Steinbach genau aufgearbeitet.

„Wir haben in den vergangenen Spielen jeweils gute Leistungen gezeigt. Darauf müssen wir aufbauen. Gegen Ulm müssen wir den Dreier einfahren“, sagt etwa Offenbachs Verteidiger Benjamin Kirchhoff und fügt an: „Wir wissen, dass wir es können und wir wissen auch, dass wir die Tore schießen werden. Der Knoten wird platzen.“

OFC gegen Ulm: Das Spiel im Liveticker

Personell muss Trainer Reck auf Maik Vetter, Stefano Maier, Alexandros Theodosiadis und Daniel Endres verzichten. Christos Stoilas, der seine Sache als Linksverteidiger gegen Steinbach gut machte, wird daher erneut eine Chance in der Startelf bekommen. Zu der Partie der beiden Traditionsklubs lädt der OFC unter dem Motto „Eintritt frei – sei dabei“ Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren ein. Die kostenlosen Karten gibt es so lange der Vorrat reicht an der Tageskasse.

Anpfiff zur Partie ist um 14 Uhr. Auf op-online.de berichten wir im Liveticker. Nach der Partie gibt es wie gewohnt einen aktuellen Spielbericht sowie eine Bildergalerie zur Begegnung. Einen ausführlichen Video-Spielbericht sehen Sie anschließend auf unserem YouTube-Kanal. Auf unserer Facebook-Seite zeigen wie Ihnen dazu bereits etwas früher zu jedem Regionalligaspiel der Kickers einen ausgewählten Höhepunkt der Partie (Tor/Großchance/Foul etc.) im Video. (dani)