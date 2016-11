OFC erstmals nicht mehr auf einem Abstiegsplatz

Firat und Taylor treffen bei Sieg gegen Worms

Offenbach - Die Offenbacher Kickers haben das Heimspiel gegen Wormatia Worms für sich entschieden. Serkan Firat und Matthew Taylor trafen für die Kickers.

Die Offenbacher Kickers verbesserten sich erstmals in dieser Saison auf einen Nichtabstiegsplatz in der Regionalliga Südwest. Mit dem verdienten 2:0 (1:0)-Heimerfolg gegen Wormatia Worms kletterten die Kickers auf Position 13. Vor 4123 Zuschauern im Stadion auf dem Bieberer Berg erzielten Serkan Firat (30.) und Matthew Taylor (72.) die Tore für den OFC. Ansonsten lieferten sich die beiden Mannschaften ein umkämpftes Spiel mit etlichen Fouls.

Bei den Kickers kehrten Dren Hodja und Stefano Maier in die Startelf zurück, Alex Theodosiadis und Dennis Schulte mussten dafür auf der Bank Platz nehmen. Die erste echte Chance des Spiels hatten die Gäste. Ein Schuss wurde abgefälscht und ging knapp am Tor vorbei (6.). Der OFC war bemüht, auf die erste Möglichkeit mussten die Fans aber bis zur 22. Minute warten. Da stand Hodja an der Strafraumkante frei, schoss die Kugel aber knapp neben den Kasten. Zwei Minuten später musste Maier, der erstmals nach langer Verletzungspause spielte, schon wieder raus. Ihn ersetzte Kristian Maslanka.

Nach einer halben Stunde gingen die Offenbacher dann in Führung: Robin Scheu eroberte den Ball, der über Hodja zu Serkan Firat gelangte. Der quirlige Linksfuß zog in die Mitte und schlenzte das runde Leder mit seinem schwächeren rechten Fuß neben den Pfosten zum 1:0 ins Netz. In der 41. Minute vergab der OFC gar das 2:0. Firat passte auf Christos Stoilas, dessen Versuch von Worms-Torhüter Mario Miltner gerade noch zur Ecke geklärt werden konnte.

Nach dem Seitenwechsel begegneten sich die beiden Teams auf Augenhöhe, Chancen waren jedoch Mangelware. Vielmehr verwickelten sich die 22 Spieler auf dem Feld noch mehr in intensive Zweikämpfe. Erst der kurz zuvor eingewechselte OFC-Angreifer Taylor sorgte wieder richtig für Stimmung auf dem Bieberer Berg. Nach einer Flanke von Serkan Göcer köpfte der Mittelstürmer zum 2:0 ein (72.). In der Schlussphase brachten die Kickers den verdienten Sieg sicher über die Zeit.

Statistiken zum Spiel

Offenbach: Endres - Göcer, Maier (24. Maslanka), Kirchhoff, Stoilas - Rapp, Gaul - Scheu (83. Schulte), Hodja, Firat - Neofytos (67. Taylor)

Worms: Miltner - Auracher, Gopko (75. Schmitt), Lochelt, Dorow (90. Schmidt), Treske, Pinheiro, Stulin, Metzger (82. Güclü), Köksal, Ludmann

Tore: 1:0 Firat (30.), 2:0 Taylor (72.)

Zuschauer: 4123

Schiedsrichter: Braun (Güdingen)

