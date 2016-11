Ziel: Weniger Fehler und keine Platzverweise

OFC-Trainer Reck fordert gegen Saarbrücken eine Reaktion

+ © Hübner OFC-Trainer Reck wünscht sich, dass seine Mannschaft künftig ohne Platzverweise auskommt (wie hier die Gelb-Rote Karte für Maslanka beim Pokalspiel gegen Hannover). © Hübner

Offenbach - Für Serkan Göcer wird es ein Wiedersehen mit dem Verein, für den Juli 2012 bis Dezember 2013) im Einsatz war. Doch wenn er mit Kickers Offenbach am Sonntag (14 Uhr) auf den Tabellenzweiten der Fußball-Regionalliga Südwest, den 1. FC Saarbrücken, trifft, wird er kaum jemand kennen. Von Jörg Moll

„Nur den Platzwart und den Zeugwart“, sagt Göcer lächelnd. Und Patrick Schmidt. Den besten Torjäger der Liga, der in 20 Spielen 15 Mal getroffen hat, lernte er bei gemeinsamen Lehrgängen der deutschen U15- und U16-Nationalmannschaft kennen. Doch das wird am Sonntag kein Thema sein. „Die Spieler haben etwas gutzumachen“, sagt OFC-Trainer Oliver Reck, der nach einer „intensiven Trainingswoche“ eine Reaktion erwartet. „Wir müssen mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen, die Fehlerquote zurückfahren und die Zahl der Gelb-Roten Karten minimieren.“

Beim 1:2 in Koblenz hatte Göcer Gelb-Rot gesehen. „Ausgerechnet bei meinem Heimatverein kassiere ich meinen ersten Platzverweis überhaupt - und die ganze Familie saß auf der Tribüne“, ärgert er sich noch heute. Beim 2:4 in Walldorf war Robin Scheu zum zweiten Mal mit der Ampelkarte vorzeitig zum Duschen geschickt worden. „Das war nicht hilfreich für die Mannschaft“, meint Reck: „Diese Gelb-Roten Karten bringen sie um ihren Lohn. Das darf nicht sein.“ Der OFC-Trainer feilte in den Übungseinheiten in dieser Woche an der Stabilität in der Defensive: „Wir haben zu einfache Tore kassiert, das zweite und dritte Tor in Walldorf wäre ganzleicht zu verteidigen gewesen.“

Für Göcer sind die zwei Gesichter des OFC - auswärts schwach, zu Hause unbesiegt - nicht wirklich erklärbar. „Wir bereiten uns ganz normal vor. Ich weiß nicht, was da in unseren Köpfen vorgeht“, räumt er ein: „Aber wir müssen das abschütteln.“

Absturz! Diese Vereine spielten einst in der 1. Bundesliga Zur Fotostrecke

Denn gegen Saarbrücken wird nicht nur Göcer alles abverlangt werden. „Wir wollen unsere Heimbilanz weiter aufpolieren“, fordert Reck. Bis auf Scheu und den am Knie verletzten Maik Vetter hat er alle Mann an Bord. Kapitän Daniel Endres wird ins Tor zurückkehren. Was Reck besonders freut. „Denn es war in Walldorf schon ein Nachteil, dass wir mit einem ganz jungen, unerfahrenen Torwart spielen mussten.“

Auch Matthew Taylor wird im Kader stehen. Der ehemalige Saarbrücker trainierte gestern erstmals wieder mit. Reck hatte ihm freigegeben, weil Taylor seiner Tochter bei einer schweren Operation beistehen wollte. „Das war keine einfache Situation für ihn“, zeigt Reck Verständnis.