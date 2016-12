OFC: Wende mit Kurswechsel

Kellerduell mit Watzenborn-Steinberg

+ © Hübner Wiedersehen im Zeichen des Abstiegskampfs: Markus Müller, bis Juni beim OFC unter Vertrag, setzt sich beim 2:1-Sieg des SC Teutonia Watzenborn-Steinberg gegen die Offenbacher Marco Rapp (von links), Ko Sawada und Stefano Maier durch. © Hübner

OffenBach - Es ist eine Floskel, aber selten war sie von so zentraler Bedeutung wie heute Abend (19. 30 Uhr) für Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach. Von Jörg Moll

Nur wenn es dem OFC gegen den SC Teutonia Watzenborn-Steinberg gelingt, hinten dicht zu bleiben, steigen die Chancen auf einen versöhnlichen Jahresausklang. Dafür vollzieht Trainer Oliver Reck sogar einen Kurswechsel. „Wir wissen, wie wichtig das Spiel für den ganzen Verein ist“, sagt Reck nach drei Niederlagen in Folge und nur neun Punkten aus den letzten elf Spielen. Der 51-Jährige weiß auch um die besondere Atmosphäre, die heute Abend herrschen wird. „Der Verein muss eine Einheit sein, aber wir müssen in Vorleistung treten und die Zuschauer hinter uns bekommen“, appelliert er an seine Mannschaft.

Gleichzeitig warnt er vor überzogenen Erwartungen. „Wir haben viel gutzumachen, können aber in diesem Spiel nur drei Punkte gutmachen.“ Nur ein Sieg vor der dann anstehenden Winterpause wird die Stimmung im Umfeld etwas beruhigen. Bei der Mannschaft, die sich am Samstag zur Weihnachtsfeier treffen wird, aber vor allem bei den Fans, die zuletzt in Pirmasens ihren Unmut in Gesprächen mit den Spielern deutlich machten.

Selbst ein Unentschieden dürfte gegen Aufsteiger Watzenborn-Steinberg, der im Hinspiel mit dem 2:1 für die erste Niederlage der Kickers in dieser Spielzeit sorgte, frostige Weihnachten bescheren. Reck ist sich der „schwierigen Situation“ bewusst. Er hat in dieser Woche viele Gespräche mit den Spielern geführt, in Videoaufnahmen wurden die Fehler analysiert. All das stand unter der Überschrift: „Wir wollen bereit sein für dieses Spiel.“

Dass der Abstiegskampf endgültig in den Köpfen aller Beteiligten angekommen zu sein scheint, verdeutlicht ein erstmals öffentlich angekündiger Kurswechsel. Für die Partie gegen den Gießener Vorortclub, der zuletzt ebenfalls dreimal in Folge verlor (2:10 Tore), räumte Reck die Abkehr von seiner bisherigen Spielphilosophie ein. Statt mutigem Ballbesitzfußball zählt für ihn nur die Stabilität auf dem Platz: „Wichtig ist erstmal nur, richtig gegen den Ball zu arbeiten und die leichten Gegentore zu vermeiden. Nach vorne geht bei uns immer was.“

Zumindest am heimischen Bieberer Berg stimmt das. Dort erzielte der OFC 20 seiner 29 Saisontreffer, was für sechs Siege und vier Unentschieden reichte. „Wir wollen diese Heimbilanz ausbauen“, versprach Reck. Heute Abend sind bis auf den gesperrten Benjamin Kirchhoff (5. Gelbe Karte), Maik Vetter (Knieverletzung) und wohl auch Linksverteidiger Alexandros Theodosiadis, dessen Oberschenkelprobleme kein Mannschaftstraining zuließen, alle Mann an Bord.

Mittelfeldstratege Marco Rapp, der trotz seiner Schambeinentzündung in die Startelf zurückkehren wird, setzt ebenfalls auf eine stabile Defensive. „Wir müssen kompakt stehen und uns damit Stück für Stück die Sicherheit holen, die uns zuletzt etwas abgegangen ist“, fordert der 25-Jährige, der nach zwei Spielen Verletzungspause nochmals auf die Zähne beißen wird: „Wichtig ist, dass wir mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen können.“