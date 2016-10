OFC gegen Steinbach: Das Spiel im Liveticker

„Wir müssen auch mal wieder in Führung gehen“

Offenbach - Die Offenbacher Kickers empfangen um 19:30 Uhr den TSV Steinbach. Wir berichten im Liveticker und zeigen die Höhepunkte der Partie im Video.

OFC gegen TSV Steinbach: Das Spiel im Liveticker Auf den ersten Blick in die aktuelle Tabelle der Regionalliga Südwest wirkt das Nachholspiel zwischen Kickers Offenbach und dem TSV Steinbach nicht wie ein Spitzenspiel. Die sportliche Bilanz der beiden Clubs verspricht jedoch genau dies: Nur Saarbrücken hat eine bessere Punktebilanz (2,07) pro Spiel als Steinbach (2,0). Der OFC ist dafür zu Hause weiterhin ungeschlagen. „Steinbach hat ein absolutes Topteam zur Verfügung. Sie haben sich bereits im letzten Jahr gezielt verstärkt und in diesem Sommer nochmals richtig gut nachgelegt. Alles das passt zusammen und so verwundert es nicht, dass auch die Ergebnisse stimmen“, sagte OFC-Trainer Oliver Reck vor der Partie. „Unsere Mannschaft hat in den letzten Wochen und Monaten einiges wegstecken müssen. Sie ist immer wieder aufgestanden und so werden wir auch jetzt wieder alles dafür unternehmen, um schnellstmöglich unsere Situation zu verbessern.“

Während einige Clubs in der Regionalliga Südwest bereits 15 Spiele absolviert haben, durfte der OFC bis jetzt nur 13-mal ran. Mit vier Siegen und zwei Unentschieden sind die Kickers auf dem Bieberer Berg nach wie vor ungeschlagen. Der TSV Steinbach erkämpfte sechs Siege und ein Unentschieden in den letzten sieben Spielen. „Wir haben in den letzten Wochen nicht zielstrebig genug abgeschlossen. Wir müssen einfach auch mal wieder in Führung gehen und unser Spiel nach Haus bringen“, sagte Marco Rapp.

So lief das letzte Spiel gegen den TSV Steinbach:

OFC-Torwart Daniel Endres geht es bereits deutlich besser, er wird jedoch heute nicht spielen können. Ebenfalls nicht dabei sind Maik Vetter und Stefano Maier. Anpfiff zur Partie ist um 19:30 Uhr.