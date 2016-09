Maslankas Aktien steigen wieder

OFC ohne Maier und Darwiche gegen FCK II

+ © Pressehaus Steht vor dem dritten Einsatz als Innenverteidiger: Kristian Maslanka. © Pressehaus

Offenbach - Das Selbstvertrauen bei den Spielern der Offenbacher Kickers nach sechs Spielen ohne Niederlage ist groß. „Wenn wir frisch im Kopf sind, werden wir das meistern“, sagt Kristian Maslanka vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II. Von Jörg Moll

Der 24-Jährige darf sich gute Chancen ausrechnen, zum zweiten Mal in Folge zur Startformation zu gehören. Beim 0:0 bei der SV Elversberg rutschte er für den angeschlagenen Stefano Maier (Patellasehnenreizung im Knie) in die Innenverteidigung - und machte Werbung in eigener Sache. Weil Maier Sonntag erneut fehlen wird, steigen Maslankas Aktien. Das war in dieser Saison nicht immer so. Nach vier Startelfeinsätzen zu Saisonbeginn - dreimal als defensiver Mittelfeldspieler, einmal als Maier-Ersatz in der Innenverteidigung - war Maslanka seinen Stammplatz los. Dreimal wurde er noch eingewechselt, beim 1:1 gegen Eintracht Trier und beim 1:1 gegen Waldhof Mannheim kam er gar nicht zum Einsatz. „Wo ich spiele, ist nicht so wichtig“, meint der vielseitig einsetzbare Maslanka: „Im Zentrum kann ich auf der Sechs, der Acht oder der Zehn spielen - oder auch in der Innenverteidigung.“

Oliver Reck ließ offen, ob Maslanka tatsächlich zur ersten Elf gehört. „Er wird im Kader sein“, sagt der OFC-Trainer lächelnd. „Die Leistung im Training ist die Basis“, betont Reck. Derzeit hat er keinen Grund zur Klage. „Das wünscht man sich als Trainer, wenn Spieler im Training mit Feuereifer bei der Sache sind.“ Reck hält die Zügel straff in der Hand. „Ich habe eine klare Linie, eine klare Vorgehensweise. Und es gibt klare Hierarchien.“

Bilder: OFC nur 1:1 bei Kaiserslautern II Zur Fotostrecke

Vor dem Gegner am Sonntag hat Reck großen Respekt. „Kaiserslautern hat einige erfahrene Spieler dabei“, sagt er: „Das ist eine mutige Mannschaft, die selbst agieren möchte.“ Das aber könnte dem OFC entgegenkommen. In Ihab Darwiche muss Reck auf einen zuletzt formstarken Angreifer verzichten. Dafür kehrt Robin Scheu nach Gelb-Rot-Sperre in den Kader zurück. Jan Hendrik Marx (Trainingsrückstand) ist noch kein Thema. „Wir wollen unsere gute Heimbilanz ausbauen“, fordert Oliver Reck. Drei Siege und zwei Remis stehen bislang zu Buche. „Ich bin positiv gestimmt“, blickt Kristian Maslanka voraus - und meint damit: Heimsieg Nummer vier soll unbedingt her.