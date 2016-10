OFC-Präsident Helmut Spahn zieht vor Mitgliederversammlung Bilanz

„Ich hätte uns gerne weiter gesehen“

Offenbach - Elf Monate nach seiner Wahl wird OFC-Präsident Helmut Spahn am Montagabend (19 Uhr, Einlass: 18 Uhr) in der Willy-Brandt-Halle in Mühlheim die Mitglieder der Offenbacher Kickers zur Hauptversammlung begrüßen. Im Interview nimmt er zu strittigen Themen Stellung und zieht kritisch Bilanz. Von Jochen Koch und Jörg Moll

Sie haben als Präsident der Offenbacher Kickers für Montag und auch Dienstag, ab 0 Uhr zur Mitgliederversammlung eingeladen. Sie rechnen also mit einem langen Abend?

Ja, wir haben eine recht umfängliche Tagesordnung. Das ist aber eine reine Formalität, sollte es nach 00.00 Uhr noch zu Abstimmungen oder Entscheidungen kommen.

Schwierig dürfte es werden, die erneute Insolvenzanmeldung zu erläutern. Insolvenzverwalter Dr. Andreas Kleinschmidt hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben, das klären sollte, wie es zu diesen Verbindlichkeiten in Höhe von fast einer Million Euro kam. Zu welchem Ergebnis kommt das Gutachten?

Ich sehe das nicht als schwierig an. Das ist recht übersichtlich zu erklären. Das Gutachten haben wir gemeinsam mit Dr. Kleinschmidt in Auftrag gegeben. Das Ergebnis werden wir unseren Mitgliedern auf der Jahreshauptversammlung erläutern.

Nach unseren Informationen haben die Offenbacher Kickers bei der Kanzlei Pluta Änderungswünsche für das Gutachten eingereicht. Welchen Anlass gab es dafür?

Änderungswünsche ist das falsche Wort. Pluta stand mit Dr. Kleinschmidt im engen Austausch und Kontakt. Mit mir hatte allerdings bis zur Übermittlung der ersten Version niemand von Pluta gesprochen. Ich denke, für einen seriösen und vollständigen Bericht sollte dies aber unabdingbar sein.

Durch den Antrag auf Insolvenzeröffnung gab es für die Kickers einen Neun-Punkte-Abzug. Drei Tage früher gestellt, und der Abzug wäre letzte Saison folgenlos geblieben. Inzwischen wurde der Antrag zurückgezogen. Verstehen Sie den Ärger vieler Fans, dass man nun im Abstiegskampf statt im Aufstiegskampf steckt?

Ich kann die Gedanken der Fans durchaus nachvollziehen. Allerdings war dies kein Wunschkonzert. Man darf nicht oder man muss einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. Wir werden das im Rahmen der Mitgliederversammlung im Detail erläutern. Im Übrigen sehe ich die Chancen recht gut, dass wir die Punkte wiederbekommen. Wir haben Klage beim ständigen Schiedsgericht der Regionalliga Südwest eingereicht.

Für Remo Kutz wird die Jahreshauptversammlung der letzte Auftritt als Geschäftsführer der Profi GmbH sein. Wie beurteilen Sie seine Amtszeit?

Remo Kutz hat Verantwortung übernommen und ehrenamtlich in den letzten Monaten die GmbH geführt. Diese Entscheidung war alternativlos. Wir hatten ein völliges Chaos vorgefunden, das es zu ordnen galt. In diesem Zusammenhang war es erforderlich, auch unpopuläre, aber absolut notwendige Entscheidungen zu treffen. Insbesondere die Freikartenregelung und eine Vielzahl von mündlichen Absprachen, wie auch „spezielle“ Vertragsgestaltungen“ seines Vorgängers mussten behandelt werden. Da tritt man einigen Leuten auf die Füße, die einem dann nicht so wohlgesonnen sind. Ohne sein Engagement, bei all den Schwierigkeiten, hätten wir keine Chance gehabt, das alles zu ordnen.

Welche Erwartungen knüpfen Sie an den neuen Geschäftsführer Christopher Fiori, der am Dienstag seine Arbeit aufnimmt?

Ich denke, wir haben mit ihm eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Ich verbinde mit seinem Engagement die Hoffnung, dass wir nun Kontinuität schaffen, nachhaltiges Wirtschaften fortsetzen und uns langfristig wettbewerbsfähig organisieren.

Ein Streitthema dürfte der Antrag des Präsidiums sein, eine Sonderumlage für Mitglieder in der Satzung zu verankern. Die Wogen schlugen seit Bekanntwerden hoch. Beharren Sie dennoch auf diesem Antrag?

Wir werden den Antrag am Montagabend im Detail erläutern.

Laut ihren Erläuterungen geht es bei der Sonderumlage um die Abgeltung von Altschulden in Höhe von rund 60.000 Euro. Gab es keine Alternativen zu dieser Sonderumlage?

Es geht nicht um die Abgeltung von 60.000 Euro Schulden. Im Rahmen von Verhandlungen mit Gläubigern und der Zuwendung von Finanzmitteln aus den Gremien wurden die Altschulden um mehrere Hunderttausend Euro reduziert. Dennoch bleibt ein Finanzbedarf, der sogar höher ist als 60.000 Euro, übrig. Auch das wird im Detail erläutert.

Welche Folgen hätte eine mögliche Abstimmungsniederlage?

Den Mitgliedern wird der Sachverhalt genauestens vorgestellt – und auch die Folgen. Die Mitglieder sind der Souverän, wir sind ihnen verantwortlich, demzufolge haben wir jede Entscheidung zu akzeptieren.

Sie sind seit 24. November 2015 Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender der Kickers. In dieser Zeit hat die Profi GmbH einmal Insolvenz angemeldet und drei Monate später abgewendet, einen neuen Trainer, ab 1. November den dritten Geschäftsführer. Die Schuldenthematik im e.V. ist ebenfalls ungelöst. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Sie dieses Amt angenommen haben?

Ja, schon des Öfteren. Die Ausgangslage im November war ja auch eine gänzlich andere. Die Situation bei der GmbH war ja so nicht im Entferntesten abzusehen. Die Probleme beim e.V. allerdings schon. Alle Maßnahmen, die wir getroffen haben, waren erforderlich und absolut unumgänglich. Um das aber auch klar zu sagen: Ich werde nicht aufgeben, das ist nicht mein Naturell, ganz im Gegenteil. Es sei denn, die Mitglieder wünschen dies.

Wo sehen Sie selbst die Kickers nach Ihren ersten elf Monaten Amtszeit?

Ich hätte uns gerne weiter gesehen - im finanziellen Bereich. Aber wenn das Haus brennt, muss man es erst einmal löschen, bevor man mit nachhaltigen Renovierungsarbeiten beginnen kann. Wir müssen uns weiter konsolidieren und seriös arbeiten, dann werden sich mittelfristig Erfolge einstellen, die von Dauer sind. Überhastete Entscheidungen und Maßnahmen sind genau das, was der Verein nicht braucht. Im sportlichen Bereich können wir von einem Glücksfall sprechen. Das Trainerteam, das Team hinter dem Team, die Mannschaft und die sportliche Leitung leisten Hervorragendes, trotz der enormen Kürzungen im Etat. Hier sind wir definitiv auf einem richtigen Weg und vielleicht sogar weiter als erwartet.

Zurzeit wird viel über den Einstieg von Investoren im Profifußball diskutiert. Können Sie sich vorstellen, dass Investoren auch an Kickers Offenbach Interesse haben?

Das kann ich mir nicht nur vorstellen, das ist auch aktuell so.

Was wären die Voraussetzungen für eine Partnerschaft mit einem Investor?

Das im Detail hier zu erläutern, würde den Rahmen sprengen. Klar ist aber, dass wir den Verein nicht „verkaufen“ werden. Im Übrigen haben auch hier die Mitglieder ein entscheidendes Wort mitzusprechen.

Die Mitglieder des OFC ertragen seit Jahren tapfer alle Turbulenzen. Welche Hoffnung können Sie ihnen machen, dass der Klub wieder bessere Zeiten sieht?

Ich hoffe, große. Langfristiger Erfolg braucht Zeit und Geduld. Wir haben sicherlich durch die vorgefundene Situation Zeit verloren. Auch ich hätte gerne jeden neuen Euro in die Entwicklung des sportlichen Bereichs investiert und nicht zur Begleichung von Schulden. Aber ohne eine gesunde Basis ist nachhaltiges Entwickeln nicht möglich. Dazu braucht es Vertrauen. Ich hoffe, das wird uns weiter entgegengebracht.

Herr Spahn, welchen internationalen Topklub schauen Sie sich am liebsten an: FC Chelsea, FC Barcelona, Real Madrid oder Bayern München?

Ich schaue mir alle vier unheimlich gerne an.

Und welchen dieser Klubs haben Sie mit Ihren Kontakten zum Benefizspiel nach Offenbach gelockt?

Das werden wir zu gegebener Zeit bekanntgeben. Dies hat nichts mit Geheimniskrämerei zu tun, sondern mit den entsprechenden Absprachen mit dem betreffenden Verein. Es wird aber nicht mehr lange dauern, ich bin nächste Woche mit dem Club im Gespräch.