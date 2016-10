OFC dreht Spiel gegen Ulm

Firats Freistoßtor ins Glück

Offenbach - OFC-Wahnsinn auf dem Bieberer Berg: Die Mannschaft von Kickers Offenbach liegt gegen den SSV Ulm lange Zeit zurück, dreht jedoch das Spiel und jubelt über den ersten Sieg seit vier Spielen.

Nach einer schwachen ersten Hälfte drehte der OFC das Spiel und gewann nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2. Matchwinner war einmal mehr Serkan Firat, der in der 89. Minute einen Freistoß ins gegnerische Tor versenkte und so für kollektive Glücksgefühle auf dem Bieberer Berg sorgte. Mit diesem wichtigen Sieg haben sich die Offenbacher etwas Luft im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest verschafft.

Die Mannschaft von Kickers Offenbach hatte sich viel vorgenommen für die Partie gegen die Schwaben. Nach zuletzt drei Spielen in Folge ohne Sieg wollte der OFC wieder drei Punkte einfahren, wurde aber bereits in der 14. Minute kalt erwischt: Nach einem Fehlpass von Dennis Schulte konterte Ulm den OFC aus und David Braig traf aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gäste. Und es sollte in der ersten Hälfte noch schlimmer kommen für die Mannschaft von Kickers Offenbach: Nach einem erneuten Fehler von Dennis Schulte hatte der Ex-Offenbacher Thomas Rathgeber freie Bahn und erzielte das 2:0 für Ulm. Der Offenbacher Torwart Alexander Sebald bewahrte den OFC mit einer tollen Parade sogar noch vor dem 0:3-Rückstand, ehe es unter den Pfiffen der Zuschauer in die Pause ging.

In der zweiten Hälfte war zu erkennen, dass die Mannschaft von Kickers Offenbach schnell den Anschlusstreffer erzielen wollte, zwingende Torchancen blieben aber zunächst Mangelware. In der 61. Minute war es dann jedoch so weit: Nach einer Flanke von Göcer rauschte Firat am langen Pfosten heran, nahm den Ball volley und versenkte ihn im Netz. Nun spielte nur noch der OFC und drängte auf den Ausgleich, der dann auch in der 76. Minute fiel: Nach einem Handspiel des Ulmers Kücük verwandelte Dren Hodja den fälligen Strafstoß zum 2:2. Doch damit nicht genug: Kurz vor Abpfiff verwandelte Freistoßspezialist Firat den Bieberer Berg in ein Tollhaus, als er einen ruhenden Ball vom rechten Strafraumeck im Tor versenkte. (nb)

