Video: Firat schießt OFC mit Traumtor zum Sieg

Kickers gewinnen nach Rückstand

Offenbach - Es gibt fast immer ein paar Fans, die aus Ärger über den scheinbar uneinholbaren Rückstand der eigenen Mannschaft das Stadion vorzeitig verlassen. Falls beim Spiel von Kickers Offenbach gegen den SSV Ulm frustrierte Anhänger dem Spiel nach der Pause fernblieben, verpassten sie etwas:

Zur Halbzeit deutete allerdings auch nichts darauf hin, dass die Mannschaft von Kickers Offenbach nur einen Punkt auf dem Bieberer Berg würde behalten dürfen. Mit 0:2 lag der OFC da bereits zurück und konnte sich bei Torwart Alexander Sebald bedanken, dass es nicht bereits 0:3 stand. Der Vertreter von Stammtorhüter Daniel Endres hatte kurz vor der Pause noch eine Chance der Gäste vereitelt und so die Mannschaft von Kickers Offenbach vor einem höheren Rückstand bewahrt.

Und so verwundert es nicht, dass im Chat unseres OFC-Livetickers ein frustrierter Fan ankündigte, die zweite Halbzeit lieber in der benachbarten Kneipe zu verbringen. Er wird nicht der einzige Anhänger gewesen sein, der dem Spiel zur Pause vorzeitig (und voreilig) fernblieb. Doch was in der zweiten Hälfte folgte, zeigt einmal mehr: Das Stadion auf dem Bieberer Berg sollte man nie vor dem Abpfiff verlassen. Denn erst glichen Serkan Firat und Dren Hodja die Führung der Gäste aus, ehe Offenbacher Freistoß-Spezialist Serkan Firat zuschlug. In der 90. Minute versenkte er einen ruhenden Ball von der rechten Strafraumecke im linken Torwinkel - ein Traumtor, doch sehen Sie selbst:

Bilder: OFC empfängt SSV Ulm Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Hübner