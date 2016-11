OFC holt Punkt bei Hoffenheimer Reserve

Robin Scheu trifft

Der Torjubel bei Kickers Offenbach war nur von kurzer Dauer, acht Minuten später glich Hoffenheim aus.

Sinsheim - Nach zuletzt nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen hat der OFC erneut einen dreifachen Punktgewinn verpasst. Bei der Reserve der TSG Hoffenheim kam die Mannschaft von Kickers Offenbach zu einem Unentschieden.

1:1 stand es nach 90 Minuten in der Partie zwischen Kickers Offenbach und der U23 des Bundesligisten aus Hoffenheim. Das Tor für den OFC erzielte in der ersten Halbzeit Robin Scheu, kurz vor der Pause glich die TSG-Reserve - immerhin Tabellendritter - jedoch aus.

Hoffenheim startete druckvoll und attackierte die Offenbacher früh in der eigenen Hälfte, der OFC hielt jedoch gut dagegen und erzielte in der 32. Minute die Führung: Dren Hodja führte einen Eckball schnell aus und passte den Ball zu Robin Scheu, der im Rückraum stand. Der Rechtsaußen legte sich den Ball halblinks zurecht, zog ab und traf zum 1:0. Doch nur acht Minuten später traf Joshua Mees zum Ausgleich für die TSG Hoffenheim: Nach einem langen Ball gab es Abstimmungsprobleme zwischen den Offenbacher Innenverteidigern Dennis Schulte und Benjamin Kirchhoff, der Hoffenheimer Angreifer nutzte die Verwirrung und überwand OFC-Torhüter Daniel Endres.

OFC in Hoffenheim: Der Liveticker zum Nachlesen

Auch in der zweiten Hälfte blieb es eine ausgeglichene Partie: Zunächst hatte die Hoffenheim-Reserve leichte Feldvorteile, doch der OFC kämpfte sich ins Spiel zurück, hochkarätige Torchancen gab es jedoch auf beiden Seiten zunächst nicht. So blieb es folgerichtig beim 1:1, der OFC belegt damit Platz 14 in der Tabelle der Regionalliga Südwest.

Kickers Offenbach: Endres – Vetter (67. Marx), Kirchhoff, Schulte, Stoilas – Rapp, Gaul – Scheu, Hodja, Firat – Neofytos

