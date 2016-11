Über den Strich gekämpft

OFC-Torschützen und -Vorbereiter unter sich: Dren Hodja (links) setzte mit einem Pass Serkan Firat (Zweiter von links) in Szene, der gegen Worms zum 1:0 traf. Der eingewechselte Matthew Tayler (Dritter von links) erzielte den 2:0-Endstand, indem er eine Flanke von Serkan Göcer (rechts) per Kopf verwertete.

Offenbach - Vor einer Woche hatten die Offenbacher Kickers die Chance, die Abstiegszone der Regionalliga Südwest zum ersten Mal in dieser Saison zu verlassen, leichtfertig vergeben. Die zweite Chance wurde nun genutzt. Das 2:0 gegen Worms brachte den OFC auf Rang 13. Von Christian Düncher

Einen direkten Konkurrenten besiegt, zu Hause weiter ungeschlagen und zum 2:0 gegen Worms selbst ein Tor beigesteuert: OFC-Mittelstürmer Matthew Taylor hätte allen Grund gehabt, seine Freude zu zeigen. Doch der Routinier gab sich zurückhaltend. „Ich bin zufrieden, aber ich hüpfe deshalb nicht herum“, sagte der 35-Jährige und lieferte die Begründung hinterher: „Die Saison ist noch lang. Es wird Wellen geben, Höhen und Tiefen.“

Aktuell erleben die Kickers ein kleines Hoch, haben sich mit fünf Punkten aus den vergangenen drei Spielen erstmals in dieser Saison auf einen Nichtabstiegsplatz vorgeschoben. Doch um dauerhaft über dem Strich zu bleiben, müssen die Leistungen noch konstanter werden. Der OFC befindet sich immer noch im Abstiegskampf, da kommt dem zweiten Teil dieses Wortes eine besonders große Bedeutung zu. „Unser Job ist es, so schnell wie möglich im gesicherten Mittelfeld zu landen“, sagte Taylor. „Da muss man auch kämpfen. Es reicht nicht, es nur spielerisch zu versuchen.“

Ein Teil der Spieler hatte das offenbar noch nicht verinnerlicht gehabt. „Abstiegskampf ist auch Kopfsache. Für einige von uns ist das eine neue Situation“, sagte Mitteldspieler Marco Rapp. Und Taylor („Wir haben am Anfang der Saison viele Punkte geholt“) deutete an, dass man sich lange haben blenden lassen. Der OFC ergötzte sich in den vergangenen Woche oft zu sehr an Ballbesitz und technischer Überlegenheit, vernachlässigte aber andere Faktoren. Gegen Worms stimmte nun der Mix, wie auch Gäste-Trainer Steven Jones zugab: „Es ist schwer, gegen ein kampf- und spielstarkes Team, das zu Hause ungeschlagen ist.“