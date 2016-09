OFC gegen Waldhof: Unentschieden nach Endres-Patzer

Gelb-Rot für Scheu

+ © Hübner Mit einem 1:1-Unentschieden trennen sich der OFC und Waldhof Mannheim. © Hübner

Offenbach - Kickers Offenbach und Waldhof Mannheim trennen sich im Stadion auf dem Bieberer Berg mit einem Unentschieden.

1:1 hieß es am Ende der Partie, der OFC ist damit seit fünf Spielen in Folge ungeschlagen. In einem abwechslungsreichen und ansehnlichen Spiel wurde der OFC bereits in der 8. Minute kalt erwischt: Der Mannheimer Benedikt Koep zog aus 25 Metern ab, der Ball rutschte OFC-Torwart Endres durch die Hände ins Tor. Die Mannschaft von Kickers Offenbach ließ sich von dem frühen Gegentor nicht einschüchtern, sondern drängte auf den Ausgleich. So entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, doch Gaul, Taylor und Firat vergaben hochkarätige Möglichkeiten, so dass es beim 0:1-Rückstand zur Halbzeit blieb.

OFC - Waldhof Mannheim: der Liveticker zum Nachlesen

Auch in der zweiten Hälfte dominierte der OFC das Spiel und wurde in der 68. Minute belohnt: Nach einer Flanke von Firat verlängerte der zuvor eingewechselte Konstantinos Neofytos den Ball ins Tor. Der OFC versuchte sogar noch, den Siegtreffer zu erzielen, doch Robin Scheu erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst: In der 79. Minute eingewechselt musste er nur sechs Minuten später mit Gelb-Rot vom Platz. Mit einem Spieler weniger brachte die Mannschaft das Unentschieden über die Zeit. (nb)

Kickers Offenbach: Endres - Göcer, Maier, Schulte, Theodosiadis - Gaul, Rapp - Taylor (59. Neofytos), Hodja (46. Vetter), Firat (79. Scheu)- Darwiche

Bilder: OFC gegen Waldhof Mannheim Zur Fotostrecke

Einen ausführlichen Bericht sowie das OFC-Spielerzeugnis lesen Sie morgen in der gedruckten Ausgabe der Offenbach-Post sowie auf op-online.de. Außerdem bieten wir morgen auf unserem YouTube-Kanal einen Video-Spielbericht an, vorab gibt es eine Spielszene auf unserer Facebook-Seite zu sehen.