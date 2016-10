Zwei Torhüterfehler besiegeln OFC-Pleite in Koblenz

Alexander Sebald mit gebrauchtem Tag

+ © Jan Huebner Das 1:0 für Koblenz: OFC-Torhüter Alexander Sebald lässt den Ball durch seine Hände ins Netz gleiten. © Jan Huebner

Koblenz - Die Offenbacher Kickers haben das Gastspiel bei TuS Koblenz mit 1:2 verloren. Bei beiden Gegentreffern sieht OFC-Torhüter Alexander Sebald nicht gut aus.

Weil Torhüter Alexander Sebald gleich zweimal patzte, verloren die Offenbacher Kickers mit 1:2 (0:1) bei TuS Koblenz. Vor knapp 2000 Zuschauern, darunter etwa 400 aus Offenbach, erzielte Andreas Glockner in der 37. Minute mit einem Fernschuss die Führung, Michael Stahl legte in der 71. Minute nach. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste nur noch zu zehnt, da OFC-Verteidiger Serkan Göcer Gelb-Rot gesehen hatte. Der Anschlusstreffer von Offenbachs Maik Vetter in der 90. Minute kam zu spät. Die OFC-Niederlage war letztlich verdient.

Der Spielverlauf: Die Kickers fanden nur schwer in das Spiel. In der achten Minute prüfte Nico Charrier erstmals Offenbachs Torhüter Sebald, der den Vorzug vor dem wiedergenesenen Daniel Endres erhielt. Der Kapitän saß auf der Bank. Nur zwei Minuten später hatte der OFC großes Glück: Nach einem Freistoß in die Mitte köpfte Andre Marx den Ball für Koblenz ins Netz, das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits - eine knappe Sache. Für den OFC probierte es Dren Hodja erstmals (12.), der Schuss kam jedoch zu zentral auf das Tor.

Gefährlich wurde der OFC nach einer knappen Viertelstunde, als Matthew Taylor beim Schussversuch leicht vom Gegenspieler am Fuß getroffen wurde. Die Kickers protestierten, der Elfmeterpfiff blieb aber aus. Die beste OFC-Chance im ersten Abschnitt vergab Serkan Firat nach 26 Minuten. Er köpfte eine Flanke von Ihab Darwiche, der kurz darauf wegen Oberschenkelproblemen verletzt raus musste, knapp am Tor vorbei. Als die Gäste endlich besser im Spiel waren, gingen die Hausherren in Führung. Glockner zog aus 28 Metern ab und OFC-Keeper Sebald ließ die Kugel durch die Hände ins Netz gleiten (37.) - ein Torwartfehler. Kurz darauf hatte der OFC Glück, als ein Kopfball von Marx gerade noch auf der eigenen Torlinie geklärt werden konnte.

Nach dem Seitenwechsel mühten sich die Gäste zwar, echte Torgefahr ging von den Offenbachern aber nicht aus. Ab der 66. Minute musste der OFC dann auch noch in Unterzahl agieren. Göcer sah nach einem Foul im Mittelfeld Gelb-Rot. In der 71. Minute sah der junge Torhüter Sebald erneut nicht besonders gut aus. Der Kickers-Schlussmann faustete einen Freistoß direkt auf Stahl, der den Ball über die Linien bugsierte. Eine Minute später vergab Vetter die beste OFC-Chance in Abschnitt zwei, als sein Versuch auf der Linie geklärt wurde. Der Anschlusstreffer von Vetter in der 90. Minute kam trotz sechs Minuten Nachspielzeit zu spät. (dani)

Statistiken zum Spiel

Koblenz: Patzler - Antonaci, Marx, von der Bracke, Hadzic - Lahn (90. Sierck), Stahl, Grupp, Glockner (88. Jusufi) - Bozic, Charrier (50. Saito)

Offenbach: Sebald - Göcer, Kirchhoff, Maslanka (62. Vetter), Stoilas - Rapp, Gaul - Darwiche (29. Scheu), Hodja, Firat - Taylor (62. Neofytos)

Tore: 1:0 Glockner (37.), 2:0 Stahl (71.), 2:1 Vetter (90.)

Schiedsrichter: Philipp Lehmann (Seitingen-Oberflacht)

Zuschauer: 1993

Gelb-Rot: Göcer (66./Offenbach)

