OFC könnte mit Sieg gegen Stuttgart endlich Abstiegsplätze verlassen

Einsatz von Darwiche Sonntag weiter unklar

+ © Hübner In Hoffenheim hatten die Kickers Team zuletzt defensiver begonnen. © Hübner

Offenbach - „Nur mit mutig und offensiv gewinnt man keine Spiele“, sagt Oliver Reck, der Trainer der Offenbacher Kickers. In Hoffenheim hatte sein Team zuletzt defensiver begonnen. Mit Erfolg. Am Sonntag soll der nächste Schritt raus aus dem Keller gemacht werden. Von Christian Düncher

Seine Fähigkeiten als Fußballer sind bekannt. Als Orakel überzeugte Innenverteidiger Benjamin Kirchhoff bisher aber nur bedingt. „Wenn der Knoten platzt, wird es auch wieder mit mehr als einem Tor pro Spiel klappen“, hatte der Defensivspieler der Offenbacher Kickers unlängst vor der Partie gegen Ulm gesagt. Der Knoten platzte in dem Spiel zwar (3:2), doch danach pendelte sich der OFC wieder bei einem Tor pro Begegnung ein, verlor 1:2 in Koblenz und spielte 1:1 bei Hoffenheim II. Kirchhoff lässt sich deshalb aber nicht von weiteren Prognosen abhalten. „Am Sonntag gewinnen wir und dann ist alles wieder gut“, sagt der 21-Jährige mit Blick auf das Heimspiel gegen sein Ex-Team VfB Stuttgart II. Gut wäre im Falle eines Sieges in der Tat alles – zumindest für den Moment. Mit einem Dreier würde der OFC den Tabellennachbarn überholen und unter Umständen erstmals in dieser Saison die Abstiegszone verlassen.

Für Oliver Reck spielen derlei Perspektiven bei der Spielvorbereitung aber keine Rolle. „Das interessiert mich gar nicht“, stellte der Kickers-Trainer klar. „Das ist bloß ein weiteres Spiel, bei dem wir zu Hause den Fußball zeigen wollen, der die Zuschauer zufriedenstellt und uns punktemäßig voranbringt.“ Der soll in der Regel mutig und offensiv sein. In Hoffenheim hatten die Kickers jedoch zuletzt etwas defensiver begonnen, auch um nicht ausgekontert zu werden. „Nur mit mutig und offensiv gewinnt man kein Spiel“, betonte Reck. „Die Balance muss stimmen. Der Defensivverbund ist die Basis der Mannschaft.“ Das zeigt sich auch bei den Gegentoren: 18 hat der OFC in 17 Spielen kassiert. Nur vier Teams weisen eine bessere Bilanz auf. „Da liegen wir im Soll, werden nicht aus dem Stadion geschossen“, so Reck. Ohnehin habe sein Team bisher erst einmal enttäuscht: bei der 1:2-Pleite bei Teutonia Watzenborn-Steinberg.

Gegen den VfB Stuttgart II muss der OFC-Trainer wieder mal Wechsel vornehmen. In Maik Vetter (Innenbandriss) fällt ein Spieler, der in Hoffenheim begonnen hatte, auf unbestimmte Zeit aus. „Wir wissen noch nicht, ob er operiert werden muss oder konservativ behandelt werden kann“, erklärte Reck gestern Mittag. Ausfallen wird Vetter in beiden Fällen vorerst. An Alternativen mangelt es für die Position rechts in der Abwehr aber nicht. Serkan Göcer steht nach Gelb-Rot-Sperre wieder zur Verfügung. Zudem gab Jan-Hendrik Marx nach langer Verletzungspause ein ordentliches Saisondebüt. Damit hat der Kickers-Trainer nun alle 22 Akteure aus seinem Kader mindestens einmal eingesetzt. „Alle Spieler haben wir aus der Überzeugung geholt, dass sie uns helfen“, stellte Reck klar und nannte auch die Talente Aaron Frey (ein Einsatz) und Semih Sentürk (zwei Einsätze).

Ob Ihab Darwiche gegen die VfB-Reserve helfen kann, ist noch offen. „Da muss man abwarten“, so der Trainer. „Er hatte eine Muskelverletzung. Da sind wir vorsichtig.“ Bei Stefano Maier (Trainingsrückstand) muss man auch noch etwas Geduld habe.