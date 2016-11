OFC: Mit Ruhe und Feuer zum Erfolg

Neuer Geschäftsführer Christopher Fiori will OFC zu Hessens Nummer zwei machen

Offenbach - Gestern trat er offiziell seine Aufgabe als Geschäftsführer der Profi GmbH der Offenbacher Kickers an. Den Mitgliedern des Vereins vorgestellt hatte sich Christopher Fiori bereits am Tag zuvor bei der Jahreshauptversammlung.

+ Wurde gestern als Kickers-Geschäftsführer vorgestellt: Christopher Fiori © Pressehaus „Ich habe lange Zeit in der Nachbarstadt verbracht, aber mit dem Alter wird man ja weiser“, scherzte der Frankfurter, der zuletzt für den Drittligisten FSV als Leiter Organisation und Stadionmanagement tätig war. „Wer die Nummer zwei ist, will gerne die Nummer eins werden. Und wenn man mit 36 Jahren so eine Chance bekommt, sollte man sie nutzen“, begründete Fiori seinen Wechsel zum OFC, bei dem er mehr Potenzial sieht als am Bornheimer Hang. „Beim FSV fehlt das Feuer, von dem es beim OFC manchmal ein bisschen zu viel gibt“, sagte er. Gleichwohl sieht der Familienvater bei den Kickers in „mehr Ruhe“ den „Hauptschlüssel zum Erfolg“.

Der Anspruch des OFC müsse es sein, weg vom Image des Pleiteklubs zu kommen und wieder die Nummer zwei in Hessen zu werden. „Das sollte man zumindest im Hinterkopf haben“, betonte Fiori. In der aktuellen Saison gehe es zunächst vorrangig um Konsolidierung. „Ich hoffe aber, dass wir im nächsten Jahr mehr Wind in den Segeln haben werden, und vielleicht einen Angriff starten können.“ Das Potenzial dafür sei vorhanden: „Viel Image und viel Marke“ sieht Fiori. Außerdem habe der OFC mehr Vermarktungsmöglichkeiten als andere Regionalligisten. (cd)