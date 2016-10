Kickers planen eine Sonderumlage

Mitglieder sollen über Satzungsänderung entscheiden

+ © Hübner Auf der letzten Mitgliederversammlung der Offenbacher Kickers am 23. November 2015 wurde im Sportzentrum Martinsee in Heusenstamm das Präsidium neu gewählt. Damals waren 468 der 2600 Mitglieder anwesend. © Hübner

Offenbach - Weitreichende Personalentscheidungen stehen am 31. Oktober zwar nicht an bei der Mitgliederversammlung der Offenbacher Kickers. Mit Diskussionen ist dennoch zu rechnen. Grund dafür ist eine geplante Satzungsänderung. Von Christian Düncher

Obwohl noch nicht alle Einladungen zur Mitgliederversammlung der Offenbacher Kickers (31. Oktober, 19 Uhr, Willy-Brandt-Halle, Mühlheim) zugestellt wurden, sorgt einer der 20 Tagesordnungspunkt schon für Diskussionen und auch Ärger bei den Mitgliedern. Das Präsidium will per Satzungsänderung „§ 10 Mitgliedsbeitrag“ so ergänzen, dass der Verein in Zukunft die Möglichkeit hat, mit Zustimmung des Verwaltungsrats eine Umlage zu erheben, wenn diese zur Deckung eines „außerordentlichen Finanzbedarfs“ erforderlich ist. Die Sonderumlage darf dann laut Satzung für jeweils zwei aufeinander folgende Jahre maximal in der Höhe eines Jahresbeitrages erhoben werden. Der Mitgliedsbeitrag beim OFC beträgt zwischen 60 und 108 Euro. Damit liegen die Kickers teilweise über Bundesliga-Niveau. Zum Beispiel zahlen die über 260.000 Mitglieder von Bayern München einen Beitrag von 60 Euro.

Die geplante „Zwangsabgabe“ kommt bei vielen Mitgliedern nicht gut an, trotz der ausführlichen Begründung von Schatzmeister Markus Weidener, die der Einladung beilag. „Wir wissen, dass es schöner ist, erst miteinander zu reden“, so Weidner. Die Satzung schreibe aber vor, dass derlei Anträge vorab versendet werden müssen. „Natürlich werden wir das bei der Versammlung breit erörtern. Ich erwarte eine Diskussion, gehe aber davon aus, dass es uns gelingen wird, die Hintergründe überzeugend zu erklären.“

Lesen Sie auch den Kommentar von Sportredakteur Christian Düncher. Man benötige zum jetzigen Zeitpunkt Geld, um „berechtigte Forderungen von Gläubigern zu begleichen sowie sich rechtlich gegen ungerechtfertigte Forderungen zu wehren.“ Dabei geht es noch um Nachwirkungen der ersten Insolvenz aus dem Jahr 2013. Damals wurden „Altschulden“ der Profi GmbH auf den eingetragenen Verein (e.V.) zurück übertragen. Die Sonderbelastungen aus der Insolvenz 2013 belaufen sich laut Weidner „auf einen hohen fünfstelligen Betrag.“ Hierzu gehören Gerichtskosten, Anwaltskosten und Zahlungen für Vergleiche. „Wir wollen und können diesen Finanzbedarf, der in Art und Höhe außerordentlich ist, nicht mit Mitteln begleichen, die wir im „Regelbetrieb“ benötigen“, verweist Weidner auf den vom Verein zu leistenden Unterhalt des Nachwuchsleistungszentrums.

Nun sollen also die Mitglieder einen Zusatzbeitrag zusteuern, von denen sich viele bereits an der Aktion „Alles auf Rot-Weiß“ zur Rettung der GmbH beteiligt hatten, und die auch einen Großteil der Dauerkarten-Inhaber stellen. Präsidium und Verwaltungsrat hätten schon mit einer sechsstelligen Summe geholfen, so Weidner. Darlehen wären eine weitere Belastung und beim Nachwuchs wolle man nicht weiter kürzen. „Ein klarer Schnitt ist besser, als dort über Jahre hinweg 20.000 Euro abzuzwacken.“

Weidner betonte, dass man entgegen dem Antrag nur einen halben Mitgliedsbeitrag veranschlagt habe, das wären dann zwischen 30 und 54 Euro. Eine Abstimmung über eine freiwillige Zahlung ist für das Kickers-Präsidium keine echte Alternative. Bei der Versammlung sei erwartungsgemäß nur ein Bruchteil der rund 2600 Mitglieder anwesend. Es könnte dann Klagen geben, so der Schatzmeister. Eine Satzungsänderung sei daher der sicherste Weg. Sofern die Mitglieder der Satzungsänderung zustimmen, soll der zusätzliche halbe Jahresbeitrag noch in diesem Jahr eingezogen werden. Laut Weidner soll es in den nächsten Jahren dann aber keine weitere Sonderumlage geben. Sofern es nicht wieder einen „außerordentlichen Finanzbedarf“ gibt.