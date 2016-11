Robin Scheu als Vorbild an Einsatzbereitschaft

Lob von OFC-Trainer Oliver Reck für Eigengewächs

+ © Hübner Robin Scheu (Mitte, im Zweikampf mit dem Stuttgarter Tobias Rathgeb) kam diese Saison bislang in 15 von 18 Punktspielen für den OFC zum Einsatz und erzielte dabei vier Treffer. Seine Torquote aus der vergangenen Saison hat er damit bereits eingestellt. © Hübner

Offenbach - Viele Lichtblicke gab es nicht beim 2:2 des OFC gegen den VfB Stuttgart II. Ein Spieler der Offenbacher Kickers stach allerdings heraus: Robin Scheu. Das Eigengewächs hat offenbar aus seinen Fehlern gelernt, überzeugte zudem nicht nur in kämpferischer Hinsicht. Von Christian Düncher

Ein kurzer Antritt, ein unhaltbarer Schuss und dann die ungewöhnliche Jubelgeste: Nachdem Robin Scheu die Offenbacher Kickers beim 2:2 (1:0) gegen den VfB Stuttgart II bereits nach acht Minuten in Führung gebracht hatte, drehte er in Richtung Haupttribüne ab, kreuzte die Arme über dem Kopf und formte mit den Händen zwei Flügel. Der Gruß galt seinem verletzten Teamkollegen Dren Hodja. „Ich hatte ihm versprochen, den Adler zu machen, wenn ich ein Tor schieße. Er steht für die Flagge von Albanien“, erklärte Scheu. Der Deutsch-Albaner Hodja freute sich doppelt: über die Geste des Kollegen und dessen starke Leistung. „Robin ist derzeit richtig gut drauf“, sagte Hodja über seinen Mitspieler, der bereits vergangene Woche beim 1:1 in Hoffenheim getroffen hatte. Gegen Stuttgart bereitete Scheu zudem den späten Ausgleich durch Konstantinos Neofytos per Eckball vor. „Zum Glück hatten wir Robin“, lobte Torwart und Kapitän Daniel Endres. Trainer Oliver Reck ergänzte mit Blick auf die aktuelle Form des 21-Jährigen: „Er hat in Hoffenheim ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und nun wieder.“

Doch Scheu glänzte nicht nur als Torschütze und Vorlagengeber, er war auch ein absolutes Vorbild in Sachen Einsatzbereitschaft und überall auf dem Platz zu finden. Reck hob eine exemplarische Szene hervor: „Er schießt vorne die Ecke und klärt dann hinten den Konter.“ Für den Trainer ist das jedoch keine Überraschung. „Robin will sich verbessern und von anderen abheben. Das merkt man in jedem Zweikampf.“

Allerdings hatte es Scheu in diesem Bestreben auch schon ein paar Mal übertrieben. Unter anderem im brisanten Duell mit Waldhof Mannheim (1:1), als er als Einwechselspieler nach nur sechs Minuten mit Gelb-Rot vom Platz flog. Zwei Spiele verpasste er daraufhin: eins aufgrund der Sperre, ein anderes, da Reck ihn nicht in den Kader berufen hatte. Eine Disziplinarmaßnahme?

OFC-Zeugnis gegen VfB Stuttgart II: Bilder Zur Fotostrecke

Scheu scheint daraus gelernt zu haben, zeigte gegen Stuttgart erneut vollen Einsatz, beging aber kaum ein Foul. „Er hat fast jeden Zweikampf sauber geführt“, lobte Sead Mehic, der Sportdirektor des OFC. Die Leistung des Eigengewächses sei „überragend“ gewesen und das Laufpensum „bemerkenswert“. In Sachen Körpersprache hätte man vor allem in der zweiten Hälfe „drei, vier mehr von seiner Sorte benötigt“.

Reck sah es ähnlich. Es sei „enorm“ gewesen, was Scheu „läuferisch und fußballerisch auf die Platte gelegt hat“, lobte er. „So wünscht man sich nicht nur ein Elftel der Mannschaft, sondern ein paar Spieler mehr.“ Das war gegen den VfB Stuttgart II aber „leider nicht der Fall“. Die Folge fasste Mehic zusammen: „Der Gegner war tot, wir haben ihn stark gemacht.“ Für Scheu sei das besonders bitter gewesen: „Seine Leistung wurde leider nur mit einem Punkt belohnt.“ Und das zum zweiten Mal in Folge: Auch in Hoffenheim hatte es nach seinem Führungstreffer nur zu einem Remis (1:1) gereicht. Scheu („Ich bin natürlich froh, dass ich zwei Spiele von Anfang machen durfte und auch noch getroffen habe“) ist mit der jüngsten Punkteausbeute ebenfalls unzufrieden, hat aber eine Idee, wie es gegen Worms klappen könnte: „Vielleicht mache ich einfach mal kein Tor – oder aber zwei“, scherzte er.