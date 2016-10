TuS Koblenz gegen OFC: Das Spiel im Liveticker

Koblenz - Nach dem Last-Minute-Heimsieg gegen Ulm wollen die Offenbacher Kickers nun auch in Koblenz siegen. Wir berichten im Liveticker und zeigen die Höhepunkte zum Regionalligaspiel im Video.

TuS Koblenz ist als Aufsteiger gut in die Saison gestartet, derzeit läuft es jedoch nicht richtig rund. Die letzten sechs Spiele gingen allesamt verloren. Mit nur einem Heimsieg und zwei Unentschieden hat das Team im Stadion Oberwerth gerade einmal fünf Punkte geholt. Dennoch ist der OFC gewarnt: Die TuS gewann bereits gegen Trier, Nöttingen, Watzenborn und Waldhof Mannheim und spielte zudem Unentschieden gegen Tabellenführer SV Elversberg. Die Kickers konnten bisher auswärts nur in Stuttgart dreifach punkten. Nun soll der zweite Auswärtsdreier her: „Das Spiel bei TuS Koblenz ist im Vergleich zum Heimspiel gegen Ulm eine komplett andere Aufgabe. Koblenz spielt sehr körperbetont und robust. Hier müssen wir von Anfang an über den Kampf ins Spiel kommen“, sagte OFC-Trainer Oliver Reck vor der Partie.