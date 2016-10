Vorsänger des OFC steht jetzt ganz oben

Offenbach - Ein seit Monaten existierendes Problem gehört bei den Offenbacher Kickers der Vergangenheit an: Der Vorsänger in Block zwei hat nun ein offiziell zugelassenes Podest.

+ Präsentieren das neue Podest für den Vorsänger der OFC-Fans in Block zwei (von links): Petra Stottrop (Stadiongesellschaft Bieberer Berg) und OFC-Vizepräsident Michael Relic. © Patrick Scheiber

„Er stand lange auf einem Höckerchen. Das ist keinem aufgefallen, darf aber so nicht sein“, verweist Petra Stottrop von der Stadiongesellschaft Bieberer Berg (SBB) auf diverse Sicherheitsvorschriften. So hätten Personen im Falle einer Fluchtsituation über den Hocker stolpern können. „Für die Fans war ich damit der Spaßverderber“, so Stottrop. Die Anhänger zeigten zunächst wenig Verständnis für das Verbot. Eine „tolle Zusammenarbeit“ führte jedoch letztlich laut OFC-Vizepräsident Michael Relic zu einer Lösung, mit der alle Beteiligten gut leben können. So hatte die Feuerwehr Stottrop zufolge gegen Ende der vergangenen Spielzeit „beide Augen zugedrückt“ und eine Übergangsregelung erlaubt. In der Folgezeit geriet das Thema jedoch etwas in Vergessenheit und wurde erst in der laufenden Runde wieder aktuell.