Bürgel dreht nach der Pause auf

0ffenbach - In der Handball-Landesliga der Frauen erledigte die TSG Offenbach-Bürgel ihre Pflichtaufgabe gegen den TV Bürgstadt mühelos. Die FSG Dieburg/Groß-Zimmern geriet beim Tabellenführer Weiterstadt gehörig unter die Räder.

HSG Weiterstadt/Braunsh./Worf. - FSG Dieburg/Groß-Zimmern 37:15 (21:7). Völlig chancenlos war die FSG (4:6 Punkte) beim verlustpunktfreien Tabellenführer. Die Gäste spielten viel zu defensiv in der Abwehr und leisteten sich zu viele technische Fehler im Angriff, die durch etliche Kontertore der HSG immer postwendend bestraft wurden. Trainer Michael Fischer ordnete die Pleite realistisch ein: „Weiterstadt wird um die Meisterschaft spielen.“

Spielfilm: 2:2, 6:2, 12:3, 19:6, 21:7 - 22:11, 27:12, 34:13, 37:15 - 7m: 3/2 - 4/1 - Zeitstrafen: 2 - 4

FSG Dieburg/Groß-Zimmern: Lopes, Krämer (Tor), J. Rausch, Kurz, Heimze (2), Böttcher, Ühlein (1), Coors, Danz (2), Puknus (7/1), K. Rausch (2), Waigand, Untch (1)

TSG Offenbach-Bürgel - TV Bürgstadt 25:19 (12:10). Im Kombinationsspiel der TSG fehlte lange Zeit die Präzision im finalen Pass oder beim Abschluss, um dem TV Bürgstadt von Beginn an die Grenzen aufzuzeigen, so dass zur Pause beim 12:10 noch alles offen war. Die Offenbacherinnen zogen erst nach der Pause das Tempo an, dadurch kamen sie zu vielen einfachen Gegenstoßtoren und konnten sich mit acht Toren absetzen. Bürgels Spielertrainerin Marion Fenn: „Die letzten 15 Minuten schien es, als ob Bürgstadt nicht mehr konnte und wir nicht mehr wollten, sodass das Spiel vor sich her plätscherte.“

Spielfilm: 0:1, 1:3, 2:5, 5:5, 5:7, 8:7, 12:10 - 15:10, 19:15, 23:18, 25:19 - 7m: 2/2 - 2/2 - Zeitstrafen: 0 - 1

TSG Bürgel: Kroth, Fenn, Kaiser 2/2, Giegerich 2, Specht M. 6, Fleischhacker 1, Guercy 2, Hoddersen 2, Stadter 1, Tabery 2, Müller 2, Jung 1, Kirschig 4