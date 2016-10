Dreieich entfesselt: 25 Tore in 30 Minuten

Handball-Bezirksoberliga: Nach 13:15-Rückstand noch 38:26-Sieg gegen Dietesheim/Mühlheim / Glücklicher Erfolg für Spitzenreiter Kickers Offenbach

offenbach - In der Handball- Bezirksoberliga Offenbach/Hanau knöpften die Herren der HSG Dietzenbach der TSG Niederrodenbach einen Punkt ab. Satte 25 Gegentreffer kassierte die SG Dietesheim/Mühlheim in der zweiten Halbzeit bei der HSG Dreieich.

SG Bruchköbel II - HSG Dietzenbach 24:29 (15:15). M it guten Auftakthandlungen und permanentem Stoßen in die Lücken setzte die HSG die Bruchköbeler Deckung unter Druck, leistete sich aber im Angriff auch immer wieder einfache Fehlpässe, was zu einem engen Spielverlauf führte. Als die Gäste ab der 40. Minute auf die offensive 3:2:1-Deckungsvariante umstellten, kam über schnelle Ballgewinne und Gegenstoßspiel die Entscheidung.

Spielfilm: 3:3, 8:8, 11:11, 15:15 - 17:17, 18:23, 22:28, 24:29 - 7m: 5/5 - 4/4 - Zeitstrafen: 3 - 5; Rote Karten: 0 - 2

HSG: Huber, Stokan; König (4), Przybilla (1), Groh (1), Stroh (1), Wurm (1), Krauss, Schäfer (1), Jünger (10/4), Werkmann, Bohrmann (6), Seitel, Metz (4)

SG Hainburg - TSG Offenbach-Bürgel II 23:24 (8:16). Mit dem ersten Saisonsieg schiebt sich die TSG (3:7 Punkte) vom letzten auf den 11. Tabellenplatz vor. Ohne vier Stammspieler zeigte das Team vor allem kämpferisch eine starke Leistung. Interimstrainer Boris Wolf, der den privat verhinderten Coach Christian Sommer vertrat: „Wir haben das Spiel durch eine geschlossene Mannschaftsleistung geholt. Unsere Abwehr mit zwei starken Torhütern spielte stark auf.“

Spielfilm: 2:5, 4:7, 6:12, 8:16 - 10:17, 14:18, 19:20, 19:22, 20:24, 23:24 - 7m: 0/2 - 2/2 - Zeitstrafen: 5 - 2

TSG Offenbach-Bürgel II: Dins, Y. Käseberg; Oeste (2), Wolf (6/2), Vogt (5), P. Käseberg (9), Nöth, Seuring, Nast, Ritz, Bagnara, Lahaye (1), Zahn (1), Yasil.

OFC Kickers - HSG Maintal 26:22 (12:10). Di e Offenbacher taten sich anfangs schwer und fanden kaum in ihr Tempospiel. Immer wieder scheiterten die Kickers am starken Torwart. OFC-Sprecher Andreas Wandelt: „In den letzten Minuten war unser Torwart Christopher Rieth der Fels in der Brandung.“ Er vereitelte mehrere hundertprozentige Chancen und führte den Tabellenführer zu einem glücklichen Sieg gegen starke Maintaler.

Spielfilm: 2:2, 4:4, 8:5, 10:6, 10:9, 12:10 - 15:10, 17:15, 20:17, 22:19, 24:22, 26:22 - 7m: 6/2 - 6/5 - Zeitstrafen: 4 - 3

OFC Kickers: Rieth (Tor), Ritter, Langsdorf (1), Strohl (1), Sauer (4), Erk (4) , Göbel (5), Kuhn (2), Steines, Beyer (1), Aslam, Küchler (7), Ritter (1)

HSG Nieder-Roden III - TSV Klein-Auheim 25:34 (11:14). Ein schwaches Wurfverhalten der HSG nutzte der TSV effektiv aus. HSG-Sprecher Matthias Gaubatz: „Beim 14:16 hatten wir die Möglichkeit, weiter zu verkürzen, aber es setzte sich der Trend fort, den gegnerischen Gästetorhüter wund zu werfen.“ Auch die Umstellung auf eine Manndeckung von TSV-Spielmacher Stefan Schwab zeigte keinen Erfolg. Klein-Auheims Spielertrainer Andreas Schleiff war voll des Lobes für sein Team: „Ich bin stolz, das war eine saubere Leistung. Torhüter Lukas von Eiff war sehr stark und wir hatten von beiden Außenpositionen mit 15 Toren eine super Quote.“

Spielfilm: 5:3, 8:8, 8:11, 9:13, 11:14 / 14:16, 16;21, 18:24, 20:29, 22:31, 25:34 - 7m: 1/1 - 5/5 - Zeitstrafen: 3 - 5

HSG Nieder-Roden: Herrmann, Weindorf; Jäger (10/3), Grünbacher (4), Moll (3), Gaubatz (2), Pardon (2), Kiefer (2/1), Grotemeyer (1), Probanowski (1), Koser, Leda, Ruhmann, Preis

TSV Klein-Auheim: Flender (10), Gutermuth (8), Dräger (5) , M. Baier, F. Baier (5), Bauer (1), Hohmann (2), Schwab (1)

HSG Dreieich - SG Dietesheim/Mühlheim 38:26 (13:15). Zu Beginn hatten beide Teams viele technische Fehler und schwache Chancenverwertung. Nach der Pause aber legte Dreieich (8. Platz/ 4:6 Punkte) den Schalter um: Aus einer soliden Abwehr heraus wurde Tempohandball gespielt und zwischen der 40. und 45. Minute sorgte die HSG mit einem 5:0-Lauf für die Vorentscheidung. Starke 25 Tore erzielte die HSG in der zweiten Halbzeit. Bei den Gästen (2:8 Punkte/letzter Platz) konnte nur Nico Werner mit Einzelaktionen sein Potenzial andeuten.

Spielfilm: 4:1, 6:6, 7:8, 9:11, 13:15 - 16:16, 18:18, 23:20, 29:22, 35:25, 38:26 - 7m: 5/3 - 2/2 - Zeitstrafen: 4 - 6

HSG Dreieich: Leichtling; Bölke 4, Häfner 2, Harms, Lenhardt, Mohr 4, Amstutz 1, Wunderlich 9, Ziegener 2, Raschke 8, Weimer 3, Cosar 5/3

Dietesh./Mühlh.: Waldschmitt, Spriesterbach (Tor), Guth (1), Werner (7), Mrosinskiy (1), Roth (1), Spahn (3), Fritz (6), Roesler, Duttine (2), Kreuzer (5), Buhler

TGS Niederrodenbach - HSG Hanau III 26:26 (15:14). Zum ersten Mal konnten die Hanauer fast auf den kompletten Kader zurückgreifen, dabei gaben drei A-Jugendspieler ihren Einstand. Zu Beginn hatte die HSG Probleme mit dem wurfstarken Rückraum der Rodenbacher. Insbesondere Florian Baatz traf nach Belieben. Erst nach Umstellungen besserte sich dies, dabei zeigte der A-Jugendliche Sebastian Jung im Innenblock eine starke Leistung.

Spielfilm: 4:2, 8:8, 14:14, 15:14 - 18:15, 20:19, 22:22, 22:24, 24:24, 24:26, 26:26 - 7m: 2/2 - 7/5 - Zeitstrafen: 4 - 1

HSG Hanau: Issle, Schmitt (Tor), Corell (1), Jung (1), Kupferschmidt (4), Winkler (1), Schulze (2), Springer, Valina (1), N. Just (1/1), Dutkowski (1), Schwab (1), Kegelmann (11/4), Golomb (2) - mag