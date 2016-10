Landesliga: Egelsbach ärgert sich über verschenkten Sieg

Nach Umstellung kommt Babenhausen ins Rollen

0ffenbach - Trotz einer sehr guten zweiten Halbzeit reichte es für die SG Egelsbach beim TV Gelnhausen II nur zum Remis in der Handball-Landesliga. Rot-Weiß Babenhausen marschiert derweil weiter an der Spitze, bleibt auch im sechsten Spiel der Saison ohne Punktverlust.

Am Sonntag gab es für Babenhausen einen 29:25-Erfolg im Spitzenspiel bei TuSpo Obernburg. Im Derby zwischen der HSG Hanau II und der HSG Rodgau Nieder-Roden II setzten sich die Gäste verdient durch und rückten auf Platz zwei vor.

TV Gelnhausen II – SG Egelsbach 32:32 (12:14)

Nachdem die Partie in der ersten Halbzeit noch ausgeglichen war, drehten die Egelsbacher nach dem Seitenwechsel richtig auf. „Wir waren vor allem in der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft, haben zwischenzeitlich ja auch mit fünf Toren geführt. Es ist natürlich sehr bitter, dass wir den fast sicheren Sieg hergeschenkt haben“, sagte der enttäuschte Co-Trainer Sadri Syla nach dem Spiel und ergänzte: „Vor dem Spiel hätte ich den Punkt auf jeden Fall genommen, so ist das aber sehr ärgerlich.“

Spielfilm: 1:0, 2:3, 4:3, 6:10, 10:11, 12:14 - 15:20, 19:23, 24:24, 29:28, 29:30, 31:30, 31:32, 32:32 – Zeitstrafen: 3/6– 7m: 9/10 - 4/4

Egelsbach: Bär, Rossetto; Himmel, Syla (3), Sonntag (5), Pasincevs (4), Meinelt (2), Leptich, Zecher, Hupfer (2), Gärtner (8/4), Brandscheidt (8), Schöne, Möllenhecker

TuSpo Obernburg – SG Rot-Weiß Babenhausen 25:29 (12:12)

Auch im sechsten Saisonspiel bleibt Babenhausen ohne Punktverlust. „Es war das erwartete Spitzenspiel, intensiv, aber auch fair. Nach einem nicht ganz so guten Start haben wir umgestellt, sind daraufhin ins Rollen gekommen und haben uns immer mehr gesteigert“, war Trainer Oliver Schulz stolz auf seine Mannschaft und hatte noch mehr Lob übrig: „Wir haben eine sehr gute Mannschaftsleistung abgeliefert, auch kritische Situationen immer gut geklärt. Es ist noch früh in der Saison. Wir wissen aber auch, dass wir noch nicht bei hundert Prozent sind.“

Spielfilm: 5:1, 7:3, 7:7, 10:11, 12:12 – 13:12, 13:16, 16:19, 19:22, 22:23, 24:25, 25:29 – Zeitstrafen: 2/2 – 7m: 0/0 – 0/2

Babenhausen: Goder, Hildebrandt; Brandt (7), Horikawa, Grimm (8), Kirchherr, Hollnack (7), Lang, Geissler (2), Sillari, Toscano (3), da Silva, Ratley (1), Stoffel (1)

HSG Hanau II – HSG Rodgau Nieder-Roden II 23:29 (10:14)

Die Hanauer mussten hingegen im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Norbert Wess die erste Niederlage hinnehmen. „Nieder-Roden hat verdient gewonnen. Wir haben hinten und vorne einfach zu langsam agiert und zu viele Fehler gemacht. Die Einstellung hat gestimmt, aber die HSG war zu stark und hat die Lücken eiskalt ausgenutzt“, sagte Betreuer Jörn Schmitz.

Auch Nieder-Rodens Trainer John Meincke sah eine souveräne Leistung seines Teams: „Über die gute Abwehrleistung haben wir uns den Sieg auch in der Höhe so verdient. Torhüter Maverick Weiss hat gegen seinen Ex-Verein auch einen sehr guten Tag erwischt. Interessant werden die nächsten drei Spiele. Wir werden als Favorit in die Spiele gehen und das ist das Team nicht gerade gewohnt.“

Spielfilm: 3:1, 5:5, 6:8, 10:9, 10:14 - 11:19, 15:21, 18:26, 22:27, 23:29 - Zeitstrafen: 3-4 - 7m: 3/4 - 2/3

Hanau II: Gronostay, Heuser; J. Kegelmann (2), Staab, D. Kegelmann (4/1), Popiolek (3), Stengel (1), Niederhüfner (5/2), Steiner (2), Just, Kulka (4), Plitzko, Seidenspinner (2)

HSG Rodgau Nieder-Roden II: Höschler, Weiss; Schopper (4), Hoddersen (9), Mikschl (1), Moll, von der Au (3), Schultheis (5), Wade (3/2), Probanowski, Annasar, Neuß (2), Specht (1), Schrod (1)

(Lahe)

Rubriklistenbild: © dpa