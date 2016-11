Egelsbacher glänzen in der Abwehr

Handball-Landesliga der Männer: Überraschendes 32:26 in Pfungstadt / Babenhausen wieder auf Kurs / Steiner lässt Hanau II in letzter Sekunde jubeln

Offenbach - Mit einem 34:33 beim Tabellenachten SKG Roßdorf haben die Handballer der SG Rot-Weiß Babenhausen nach ihrer ersten Saisonniederlage vor einer Woche wieder in die Erfolgsspur gefunden und damit ihre Tabellenführung sogar auf vier Punkte ausgebaut, da der Tabellenzweite HSG Rodgau II überraschend dem TV Glattbach unterlag.

Überrascht hat auch die SG Egelsbach mit einem Auswärtssieg in Pfungstadt. .

SKG Roßdorf – SG Rot-Weiß Babenhausen 33:34 (11:17). Nach kurzem 1:3-Rückstand dominierten die Babenhausener die erste Halbzeit, ließen Roßdorf aber anschließend wieder herankommen und zum 28:28 (53.) ausgleichen. „Nach so einer guten ersten Halbzeit darf eigentlich gar nichts mehr anbrennen“, sagte SG-Trainer Oliver Schulz, „wir waren die klar bessere Mannschaft, haben uns aber das Leben selbst schwergemacht und uns noch einmal in die Bredouille gebracht. So wurde es dann doch noch zu einem recht zerfahrenen Spiel. Aber wir haben gewonnen, Haken dran und weiter geht’s.“ Ein Überzahlspiel durch eine Zeitstrafe für Roßdorf nutzten die Babenhausener, um sich direkt wieder auf 30:28 abzusetzen. Angeführt von Stefan Hollnack (drei Tore in den letzten sechs Minuten) ließen sie Roßdorf nicht mehr zum Ausgleich kommen.

Spielfilm: 0:1, 3:1, 3:5, 4:7, 8:14 (21.), 11:15, 11:17 - 11:18, 13:18, 13:20, 18:22, 21:23 (44.), 22:26, 26:27 (50.), 28:28 (53.), 28:30, 32:34, 33:34

Zeitstrafen: 6:5 – Rote Karte: Bickert (Roßdorf, 54.) – 7m: 3/4 - 1/2

Babenhausen: Goder, Hildebrandt; Geist (3), Brandt (7), Horikawa, Grimm (4), Kirchherr (3), Hollnack (8/1), Lang, Sillari, Toscano (4), da Silva (2), Ratley (3)

HSG Rodgau Nieder-Roden II – TV Glattbach 35:40 (21:20). Nach zuvor drei Siegen hintereinander unterlagen die Rodgauer dem Abstiegskandidaten, der 40 Tore erzielen und so im neunten Spiel seinen erst dritten Saisonsieg feiern konnte. „Wir haben es 60 Minuten nicht geschafft, eine vernünftige Abwehr zu stellen, und haben dementsprechend verdient verloren. Glattbach hat das gut gespielt“, lobte Trainer John Meincke die Gäste.

Spielfilm: 0:1, 3:2, 10:5, 10:8, 11:10, 17:17, 18:19, 21:19, 21:20 - 21:21, 24:21, 25:27, 29:32, 31:35, 32:37, 35:38, 35:40 - Zeitst.: 4:2 – 7m: 4/6 - 6/7

Nieder-Roden II: Höschler, Weiss; Schneider, Hoddersen (10/1), Mikschl (1), Probanowski (3), von der Au (2), Schultheis (4), Wade, Meincke (2), Annasar (6), Neuß (3), Kiefer, Schrod (4/3)

TSV Pfungstadt – SG Egelsbach 26:32 (10:15). Beim Tabellenvierten, der vor einer Woche als erstes Team bei Spitzenreiter Babenhausen gewonnen hatte, feierten die Egelsbacher ihren dritten Saisonsieg. „Grundstein war eine außerordentlich gute Mannschaftsleistung“, sagte Co-Trainer Sadri Syla, „Pfung-stadt hat so gut wie keine Mittel gegen unsere stabile Abwehr gefunden. Aus der guten Deckung haben wir dann variabel nach vorne gespielt. Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können. Wir haben hier auf jeden Fall einen ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren.“

Spielfilm: 1:0, 3:1, 4:5, 7:6, 7:10, 10:10, 10:15 - 10:17, 13:17, 13:20, 15:20, 16:24, 23:27, 24:30, 26:32

Zeitstrafen: 10:4 – Rote Karten: Jankovic (Pfungstadt, 35., 3. Zeitstrafe), Jagla (Pfungstadt, 59.) – 7m: 4/7 - 7/8

SG Egelsbach: Hamas, Eberhardt (1), Bär; Himmel, Sonntag (3), Pasincevs (4), Meinelt (1), Winn (6/2), Leptich (7), Zecher (1), Hupfer, Gärtner (8/5), Pachert (1), Möllenhecker

HSG Hanau II – SG Arheilgen 31:30 (17:17). Nur knapp setzten sich die Hanauer gegen den Drittletzten durch. Vier Punkte haben sie nun Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Arheilgen war deutlich stärker als der Tabellenplatz vermuten ließ. Vor allem Linkshänder Markus Wagenknecht machte uns immer wieder Probleme und traf zwölfmal“, erklärte Betreuer Jörn Schmitz und lobte: „Am Schluss haben wir aber mit einer tollen Kampfleistung das Spiel gewonnen.“ Beim 28:30 (55.) sah es noch nach einer Niederlage aus, doch mit drei Toren von Daniel Kegelmann und Leif Steiner (2, das letzte in letzter Sekunde) gelang die Wende.

Spielfilm: 4:1, 5:4, 9:7, 9:10, 12:14, 17:17 - 19:22, 21:24, 25:25, 26:27, 28:27, 28:30, 31:30

Zeitstrafen: 3:5 – Rote Karte: Schwarz (Arheilgen, 52.) – 7m: 7/9 - 7/7

HSG Hanau II: Gronostay, Heuser; J. Kegelmann (1), Staab, D. Kegelmann (6/5), Popiolek (3), Stengel (1), Niederhüfner (3/2), Eisenhuth (2), Steiner (6), Just (4), Kulka (4), Plitzko (1) - lahe