Skyliners verlieren Spiel um den Weltpokal

Eine einmalige Chance vertan

Frankfurt - Trotz einer couragierten Leistung haben die Fraport Skyliners das Spiel um den Weltpokal knapp verloren. Der Frankfurter Basketball-Bundesligist unterlag in eigener Halle Südamerika-Meister Guaros de Lara aus Venezuela mit 69:74 (39:32).

+ Dem jungen Team der Fraport Skyliners aus Frankfurt um den 21-jährigen Stefan Ilzhoefer (links, im Duell mit Gregory Echenique) fehlte im Spiel um den Basketball-Weltpokal letztlich die Erfahrung, um sich gegen Südamerika-Meister Guaros de Lara aus Venezuela durchzusetzen. © dpa „Wir hatten eine Riesenchance, das Ding zu holen“, sagte Interimscoach Klaus Perwas, der weiter den am Rücken operierten Gordon Herbert vertritt. „In der zweiten Hälfte haben wir das Momentum und die Intensität verloren.“. Eigentlich hätte Euroleague-Champion ZSKA Moskau das Duell um den Weltpokal bestreiten müssen. Da sich der europäische Verband FIBA Europe aber seit Monaten mit der Privatorganisation Euroleague um die Vorherrschaft im europäischen Basketball streitet, war weder der russische Topclub noch der Eurocup-Champion Galatasaray Istanbul spielberechtigt. Also rückten die Skyliners nach, die den vom europäischen Verband organisierten FIBA Europe Cup gewonnen hatten. Noch nie zuvor hatte ein deutsches Team um den Intercontinental Cup gespielt.

„Natürlich sind wir enttäuscht. Ich hasse es, zu verlieren“, sagte Frankfurts Zugang Shavon Shields, dem in der Endphase ein entscheidender Ballverlust unterlief. „Wir haben als Team noch nicht oft zusammengespielt, das hat man heute in einigen Phasen gemerkt“, sagte der Amerikaner, mit 16 Punkten bester Frankfurter Werfer. Die Frankfurter versuchten von Anfang an, die wohl einmalige Chance auf den Gewinn des Weltpokals zu nutzen. Nach zehn Minuten lag das völlig neu formierte Skyliners-Team, das unter anderem die Abgänge der Nationalspieler Johannes Voigtmann und Danilo Barthel verkraften muss, zwar 16:19 zurück. Nach einem starken zweiten Abschnitt gingen die Gastgeber aber mit einer 39:32-Führung in die Pause.

Doch danach spielte der Topclub aus Venezuela seine Erfahrung aus und drehte die Partie. „Am Ende haben Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben“, sagte Niklas Kiel (19), der als eines der größten deutschen Talente gilt. Am Freitag starten die Skyliners bei Titelverteidiger Bamberg in die Bundesligasaison. dpa

