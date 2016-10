Geduld ist gefragt bei den Löwen

2. Eishockey-Liga

Frankfurt - Eng zu geht es an der Spitze der 2. Eishockey-Liga (DEL2). Hinter dem ungeschlagenen Tabellenführer Bietigheim hat sich ein aus sieben Mannschaften bestehendes Verfolgerfeld formiert, nur drei Punkte voneinander getrennt. Dazu zählen auch die Löwen Frankfurt (3.), auf die zwei lösbare Aufgaben warten.

Heute Abend (19.30 Uhr) haben die Löwen die Heilbronner Falken in der Eissporthalle zu Gast. Die Falken waren sportlich abgestiegen, hielten die Klasse, da Bremerhaven in die DEL aufgenommen wurde. Jedoch kämpft Heilbronn nach sechs Spieltagen bereits wieder um den Anschluss an den Rest der Liga. Die Eispiraten Crimmitschau, bei denen die Löwen am Sonntag (17 Uhr) gastieren, sehnen sich ebenfalls nach einer Erfolgsserie.

Löwen-Trainer Paul Gardner sagt: „Auch wenn die nächsten Gegener gegen uns tief stehen und stark verteidigen werden, wollen wir weiter offensiv spielen und aggressiv angreifen. Wir müssen Geduld zeigen und uns an unseren Plan halten, dann werden wir erfolgreich sein.“ Neben den langzeitverletzten Nick Mazzolini und Matt Tomassoni muss Gardner am Wochenende eventuell auch auf Richie Mueller verzichten. Der schnelle Außenstürmer hatte im Spiel gegen Dresden einen Schlag abbekommen und ist bislang noch nicht in das Teamtraining zurückgekehrt. (pes)

