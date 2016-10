Energieleistung führt zum 3:2

Vier-Punkte-Wochenende für müde Löwen

+ Alles gegeben haben Brett Breitkreuz (rechts, hier gegen Nick Dineen) und die Löwen Frankfurt gegen Bad Nauheim. - Foto: Hübner

frankfurt - Mit Personalsorgen startete Eishockey-Zweitligist Löwen Frankfurt ins Wochenende. Die Ausbeute konnte sich sehen lassen. Vier Punkte aus zwei Spielen verbuchte das Team von Trainer Paul Gardner.

Bereits am Freitag lieferten sich die Löwen gegen den EC Bad Nauheim ein hart umkämpftes Derby vor 6324 Zuschauern. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, was sich auch im Spielverlauf widerspiegelte. Im Anfangsabschnitt brachte Matt Pistilli die Löwen in Überzahl in Führung. Nur zehn Minuten später glich Harald Lange ebenfalls im Powerplay für die Kurstädter aus. Nach einem torlosen Mitteldrittel waren es im Schlussabschnitt dann zunächst die Gäste, die durch ein Tor von Radek Krestan die Führung übernahmen. Doch egalisierte Pawel Dronia keine Minute später erneut. Die Entscheidung fiel in der Verlängerung. Juuso Rajala setzte Nick Dineen gut in Szene, der den Siegtreffer für die Gäste markierte.

Das kräftezehrende Freitagsspiel schien den Löwen am Sonntag beim Spiel in Rosenheim noch in den Knochen zu stecken. Nach der frühen Führung durch Matt Pistilli gerieten die müden Gäste im Mittelabsschnitt in Rückstand. Dank einer großen Energieleistung im Schlussabschnitt und dem starken Rückhalt von Torhüter Brett Jaeger drehten sie das Spiel und sicherten sich den Auswärtssieg.

Löwen-Coach Paul Gardner zollte seiner Mannschaft großen Respekt: „Ich bin stolz darauf, wie die Jungs trotz Verletzungsausfällen und Krankheiten sich heute zurückgekämpft haben. Das zeigt, welchen Charakter dieses Team hat.“

Frankfurt - Bad Nauheim: 2:3 n.V. (1:1, 0:0, 1:1)

Tore: 1:0 Pistilli (6.), 1:1 Lange (16.), 1:2 Krestan (25.), 2:2 Dronia (26.), 2:3 Dineen (65.)

Strafminuten: 10 / 12

Rosenheim - Frankfurt 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Tore: 1:0 Jarrett (7.), 1:1 Gibson (13.), 2:1 McNeely (23.), 2:2 Stretch (42.), 2:3 B. Breitkreuz (50.)

Strafminuten: 10/12 - pse