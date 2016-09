„Wunderkinder fallen nicht vom Himmel“

Offenbach - Der Offenbacher Fechtclub überraschte zum Auftakt der neuen Saison, an deren Ende im Juli 2017 die Heim-WM in Leipzig steht, mit einer Säbelmannschaft der Männer. Von Holger Appel

+ Eberhard Theobald © p

Sie belegte bei den hessischen Meisterschaften in Gießen zwar nur Platz vier - „aber das hat der FCO seit rund 30 Jahren nicht mehr auf die Beine gebracht“, wie der 55 Jahre alte Vorsitzende Eberhard Theobald bestätigt. Aber natürlich stehen auch andere Themen in Fokus.



Herr Theobald, eine Säbelauswahl in der Degenhochburg Offenbach - wie konnte das passieren?



Einige unserer langjährigen Athleten - Michael Meyer, Bernhard Engel, Oliver Tusk und Stefan Gade - haben die große Tradition des Säbelfechtens aufleben lassen. Dabei sein ist alles, das war das Motto. Eine Olympiateilnahme 2020 dürfte allerdings außerhalb des Machbaren sein. Aber im Ernst: Säbel wird sicherlich in naher Zukunft keine ernstzunehmende Konkurrenz zu unserer Paradedisziplin Degen.



Bei diesen Meisterschaften in Gießen haben Sophie Kaschky, Alicia Zahn, Anna Maria Dergay und Denise Winkelmann den Titel bei den Juniorinnen geholt. Wie bewerten Sie diesen Auftakt?



Dieser Auftakt nach Maß ist ein Signal: Die nächste Generation steht in den Startlöchern, um die große Tradition des FCO fortzuführen.