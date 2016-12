„Nieder-Roden eine wahnsinnig gute Truppe für die Liga“

Babenhausens Handballer zeigen aber Respekt:

+ © Hübner Cristiano Rodrigues da Silva (rechts, im Spiel gegen Gelnhausen) hat mit Primus Babenhausen erst eine Partie verloren. © Hübner

Offenbach - Am Sonntag steht in der Handball-Landesliga Süd das Derby zwischen Primus Rot-Weiß Babenhausen und der HSG Rodgau Nieder-Roden II an. Babenhausen verlor bisher erst einmal. Die Rodgauer hingegen fielen durch drei Niederlagen in Folge auf Platz sieben zurück.

Unser Mitarbeiter Lars Herd hat mit Babenhausens Trainer Oliver Schulz und HSG-Betreuer Marcus Murmann gesprochen.

Das Derby steht an. Was versprechen Sie sich davon?

+ Oliver Schulz © Eyßen Oliver Schulz: Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden. Am liebsten wäre es mir, wenn wir mit zehn bis zwölf Toren Vorsprung gewinnen und das Spiel nach zehn Minuten entschieden ist. Aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert (lacht). Ich will Feuer, Elan und Leidenschaft sehen. Ein wenig Glück gehört auch dazu. Aber wichtig ist, dass Wille und Moral da sind. Wir wollen den Sieg und die zwei Punkte in Babenhausen behalten. Marcus Murmann: Beide Mannschaften kennen sich gut, wir sind jeweils der nächste Ort füreinander. Es wird ein schweres Stück Arbeit für uns. Babenhausen geht als absoluter Favorit in die Partie, wir als klarer Außenseiter. Wir werden 60 Minuten Vollgas geben und alles dafür tun, um etwas Zählbares mitzunehmen. Wir fahren guten Mutes nach Babenhausen, doch an diesem Tag muss dann auch alles passen. Nach den 60 Minuten wird man sehen, wie es ausgeht.

Und Ihre Prognose?

Schulz: Eine Prognose ist immer schwer abzugeben. Ich bin guter Dinge und wenn wir gut ins Spiel kommen, sehe ich gute Chancen für uns. Es ist ein klassisches Derby mit hoher Intensität, das kann immer eine enge Kiste sein. Ich erwarte ein Feuerspiel mit hohem Einsatz und Leidenschaft, das den Handball als die körperbetonte Sportart zeigt, die sie ist. Murmann: Unser Ziel ist es, die Partie so lange wie möglich offen zu halten und aus einer stabilen Deckung heraus unseren Handball weiter zu spielen. Wir möchten Babenhausen so lange wie möglich ärgern und den Zuschauern damit eine spannende und enge Begegnung bieten.

Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Saisonverlauf?

Schulz: Punktemäßig ist unsere Saison völlig in Ordnung. In weiten Teilen bin ich auch spielerisch zufrieden. Wir haben einen sehr, sehr guten Kader und sind auch gut auf die Favoritenrolle eingegangen, in der wir stecken. Murmann: Wir spielen bisher eine starke Runde und sind auf jeden Fall zufrieden. Wir haben eine junge Mannschaft mit vielen neuen Spielern aus der A-Jugend. Auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht so gut waren, stehen wir gut da. Allerdings war auch etwas Pech dabei. Letzte Saison haben wir lange im Abstiegskampf gesteckt, das wollten wir dieses Jahr verhindern. Bisher ist uns das ja gut gelungen.

Wie sehen Sie die Entwicklung Ihrer Mannschaft seit Beginn der Spielzeit?

+ Marcus Murmann © vum Schulz: Wir haben einen gravierenden Umbruch hinter uns, unter anderem hat uns der Top-Torschütze der vergangenen Saison verlassen. Unsere Truppe ist recht jung und mit ihrer Entwicklung noch nicht am Ende. Es ist noch Potenzial da, alle sind noch lernfähig. Dennoch bin ich sehr zufrieden. Das Team ist wirklich eine Mannschaft, die Jungs stehen zusammen und harmonieren gut. Murmann: Wie erwähnt, haben wir viele Spieler aus der A-Jugend eingebunden, die meisten sind 18 oder 19 Jahre alt. Ein gutes Beispiel ist Sam Hoddersen (103 Tore, zweit-bester Schütze der Liga), der einen überragenden Saisonstart hingelegt hat. Zuletzt hat er ein wenig nachgelassen, aber das muss man so jungen Spielern ja auch zugestehen. Wir möchten ihnen hier so viel Spielpraxis wie möglich bieten und sie damit vielleicht auch ein Stück weit an die erste Mannschaft heranführen.

Wie bewerten Sie die bisherige Saison des Gegners?

Schulz: Die Nieder-Rodener haben bisher eine sehr gute Runde gespielt, auch mit ansehnlichem Handball. Auch von der Bank kommt nochmal ganz viel Feuer. Aber sie spielen deutlich an ihrem Limit, das merkt man schon. Für diese Liga ist die HSG eine wahnsinnig gute Truppe, die in der Lage ist, überall zu punkten. Allerdings sind sie auch jung und fehleranfällig. Dennoch haben wir Respekt vor ihrer bisherigen Saisonleistung. Nieder-Roden ist in dem Spiel aber klarer Außenseiter. Murmann: Die Babenhausener spielen genau das, was wir von ihnen erwartet haben. Nicht umsonst haben wir sie vor der Saison als Meisterschaftsfavorit genannt, das bestätigen sie auch. Babenhausen steht zurecht da oben, in einer sehr ausgeglichenen Liga.