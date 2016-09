Universe will 2017 mit „guter Basis und einigen Zugängen“ angreifen

Kein Umbruch geplant

Frankfurt - Mit hängenden Köpfen saßen die Football-Spieler von Frankfurt Universe nach dem unglücklichen 3:10 Play-off-Aus im Viertelfinale gegen Kiel noch lange in den Katakomben am Bornheimer Hang.

Inzwischen jedoch überwiegt die Gewissheit, eine grandiose Saison gespielt, als Aufsteiger eine beeindruckende 24:4 Punkte-Bilanz in der GFL-Süd mit dem Titel des Vize-Meisters gekrönt zu haben. Auch in der European Football League (EFL) dominierten die „Men-in-Purple“ auf Anhieb, kamen sogar ins Endspiel, sicherten sich gegen die Amsterdam Crusaders den ersten internationalen Titel der noch jungen Vereinsgeschichte. Die Enttäuschung nach dem Ende im Viertelfinale gegen den erfahrenen Nord-Dritten Kiel überdeckt nur kurzzeitig das eindrucksvolle Debüt-Jahr der Hessen mit ihren 15 Siegen aus 18 Spielen. Sportlich überzeugte der Neuling, schlug renommierte und mit größerer Erfahrung ausgestattete Teams. Zuletzt fehlte ihm aber das Quäntchen Glück, als die arrivierten Kieler die Fehler der jungen Universe-Truppe gnadenlos bestraften. Die Spielzeit 2016 war auch wirtschaftlich erfolgreich. Fast 4000 Fans kamen im Schnitt zu den Universe-Heimspielen - Rekord für die Liga.

Mit „zehn bis zwölf Abgängen“ rechnet Cheftrainer Markus Grahn, darunter die altgedienten Florian Bambuch, Lukas Köhler, Martin Latka, Kai Schlegel und Kay Schulmeyer, die ihre Karriere altersbedingt wohl beenden und 2017 nicht mehr zur Verfügung stehen. Potenzielle Zugänge stehen in Frankfurt fast Schlange - auch dank des saisonübergreifenden Scouting durch Verteidigungskoordinator Thomas Kösling. So sollen sich namhafte Akteure aus dem In- und Ausland schon bei den Hessen beworben haben, die sich „punktuell verstärken und dabei gerne die gute Basis der Saison nutzen wollen. Wir wollen mit dem Großteil der Jungs weiter zusammenarbeiten“, erteilte Grahn einem kompletten Umbruch eine Absage. ulan