Halle in Schaafheim steht Kopf

ASV-Ringer haben Oberliga-Klassenerhalt nach 15:11 gegen Gailbach fast sicher

Milad Dehghan (rot, ASV Schaafheim) besiegte den 20 Kilo schwereren Gailbacher Jonas Trautmann.

Offenbach - In der Ringer-Oberliga Hessen gab es vor allem im Abstiegskampf wegweisende Resultate. Der ASV Schaafheim landete gegen den TSV Gailbach seinen dritten Heimsieg in Folge und darf fast schon für ein weiteres Jahr in der höchsten Landesklasse planen.

In der Hessenliga kassierten der KSV Neu-Isenburg und die FSV Münster Niederlagen.

In Schaafheim stand die Halle Kopf: Gerade hatte Tom Pusch im vorletzten Kampf Gailbachs Dominik Hasenstab geschultert und brachte die Bachgauer so uneinholbar mit 15:10 in Führung. Am Ende hieß es 15:11, auch weil die Schaafheimer zwei andere Schlüsselkämpfe für sich entschieden: Milad Dehghan siegte im Schwergewicht mit 6:2 technischen Zählern gegen Jonas Trautmann, machte dabei einen Gewichtsnachteil von 20 Kilo wett. Ausgeglichen verlief das 7:7 zwischen Schaafheims Manuel Bartos und Gailbachs Karl Straub. Am Ende erhielt Bartos den Punkt fürs Team. Andererseits hätte der ASV bereits früher deutlicher führen können: Nils Böhm stand gegen Ilhan Myumyunov am Rande eines Schultersieges, unterlag dem einstigen Erstliga-Ringer aber knapp nach Punkten. Dass sich das Abstiegsgespenst aus Schaafheim verzogen hat, lag auch daran, dass Fahrenbach gegen Waldaschaff siegte.

In der Hessenliga begann die Begegnung des KSV Seeheim gegen den KSV Neu-Isenburg zwar mit 15-minütiger Verspätung, weil der Vorkampf länger als erwartet gedauert hatte. Dann aber ging es schnell: Drei Partien entfielen wegen unbesetzter Klassen oder Aufgabesiegen, zudem brauchten die Seeheimer Eduards Kucepalovs und Christian Fischer bei ihren Siegen gegen Bahir Jamalazi und Thomas Zahos weniger als eine Minute. Rene Jünger war im Schwergewicht auch von Neu-Isenburgs 114-Kilo-Mann Khalid Rassul nicht zu stoppen.

Noch klarer als Neu-Isenburg verlor die FSV Münster beim ASV Frankfurt-Griesheim. Beim 8:28 holte Sascha Reimund einen Schultersieg und auch Janos Tössi kontrollierte seinen Gegner mit beiden Schultern auf der Matte. Mehr war für das weiter abstiegsbedrohte Münster nicht zu holen. Zudem wurde ein FSV-Betreuer wegen Kampfrichter-Beleidigung der Halle verwiesen.

Oberliga

ASV Schaafheim - TSV Gailbach 15:11. 53G: Hartmann - Güvener 0:4 (0:16), 57F: Safi - Mungel 4:0 (16:0), 61G: Bartos - Straub 1:0 (7:7), 66F: Peter - Neychev 0:3 (2:10), 66G: Pusch - Hasenstab 4:0 (8:5 SS), 75F: Steiniger - Linz 0:1 (5:7), 75G: Böhm - Myumyunov 0:2 (4:7), 86F: Diehl - Hadzhiev 4:0 (18:3), 98G: Dölger - Bernerth 0:1 (0:2), 130F: Dehghan - Trautmann 2:0 (6:2), Zuschauer: 125, Kampfrichter: Alexander Geck/SV Großostheim

Hessenliga

KSV Seeheim - KSV Neu-Isenburg 28:12. 53G: Hübner - o.V. 4:0 (KL), 57F: Jung - Lashkari 0:4 (AS), 61G: Kucepalovs - B. Jamalzai 4:0 (4:0 SS), 66F: Faeq - P. Jamalzai 0:4 (8:14 SN), 66G: Husar - Filippidis 0:4 (4:18 SN), 75F: F. Fischer - P. Chavdari 4:0 (16:0), 75G: Eichheimer - Bicer 4:0 (AS), 86F: Cordon - I. Chavdari 4:0 (8:4 SS), 98G: C. Fischer - Zahos 4:0 (16:0), 130F: Jünger - Rassul 4:0 (16:0), Zuschauer: 160

ASV Griesheim - FSV Münster 28:8. 53G: Kamali - M. Klamert 4:0 (18:2), 57F: Jardas - Strauß 4:0 (15:0), 61G: Samadi - C. Klamert 1:0 (12:11), 66F: Asan - C. Reimund 4:0 (18:0), 66G: Kareemi - o.V. 4:0 (KL), 75F: Kunz - Diessner 4:0 (ÜG), 75G: Mamoyan - Chalupka 4:0 (16:0), 86F: Hajati Modaraei - S. Reimund 0:4 (6:8 SN), 98G: Yusufov - Tössi 0:4 (0:18 SN), 130F: Bilogrevic - Williams 3:0 (12:4)

Landesliga

ASV Schaafheim II - TSV Gailbach II 24:8. 57G: o.V. - Mungel 0:4 (KL), 61F: Kläber - o.V. 4:0 (KL), 66G: Sahin - Güvener 2:0 (8:1), 66F: Vajda - Straub 4:0 (4:0 SS), 75G: Diehl - Langguth 4:0 (16:0), 75F: Virag - Schadler 0:4 (6:6 SN), 86G: Höreth - Koja 4:0 (2:0 SS), 98F: Stoeckel - Bernerth 4:0 (5:0 SS), 130G: Can - Schellenberg 2:0 (5:1)

KSC Krombach - RWG Hanau/Erlensee 16:8. 57G: o.V. - o.V. 0:0 (KL), 61F: Spegel - Emal 4:0 (4:0 SS), 66G: Seib - Richter 0:4 (0:15), 66F: Höfler - Maidanwal 1:0 (11:10), 75G: Adami - Börner 3:0 (12:0), 75F: Wissel - Panow 2:0 (6:0), 86G: Stanik - Schneider 4:0 (AS), 98F: März - Hamidov 0:4 (0:4 SN), 130G: Schliebs - Berndt 2:0 (8:2) - jd