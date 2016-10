Handball-Landesliga: Babenhausen hat mit Schlusslicht bis Halbzeit Probleme

Egelsbach verliert Winn

Offenbach - Tabellenführer SG Rot-Weiß Babenhausen kam im dritten Spiel zum dritten Sieg, tat sich gegen das punktlose Schlusslicht TV Glattbach aber bis zur Halbzeit schwer. Die anderen drei Teams der Region in der Handball-Landesliga Süd der Männer spielten remis.

SG Rot-Weiß Babenhausen – TV Glattbach 37:25 (17:16)

Die scheinbar klare Angelegenheit gegen das Schlusslicht wurde zunächst zu einer schweren Aufgabe. „Wir hatten am Anfang einige Schwierigkeiten. Doch wir haben darauf reagiert, eine gute Teamleistung gezeigt und die harte Nuss geknackt“, war Trainer Oliver Schulz nach dem Sieg erleichtert und ergänzte: „Wir haben dann ein bisschen durchgewechselt und dann lief es. In der zweiten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass wir individuell besser waren.“

Spielfilm: 1:0, 1:2, 4:5, 6:5, 6:9, 11:14, 14:14, 15:16, 17:16 - 18:18, 20:19, 27:20, 32:21, 37:25

Zeitstrafen: 6:5 – 7m: 2/2 - 4/6

Babenhausen: Goder, Hildebrandt; Geist (2), Brandt (4), Horikawa (3), Grimm (5), Kirchherr (3), Hollnak (9/1), Geißler (4), Sillari, Toscano (3/1), Ratley (2), Da Silva (2)

SKG Roßdorf – HSG Hanau II 28:28 (14:17)

Nach langer Zeit gelang es der HSG wieder, in einer fremden Halle zu punkten. Gerade im ersten Durchgang trafen die Hanauer zuverlässig. „Schwer zu sagen, ob das ein gewonnener oder verlorener Punkt war. Am Ende war es wohl ein gewonnener, wenn du in Roßdorf fünf Minuten vor Schluss mit drei Toren zurückliegst. Auf die ganze Spielzeit gesehen, haben wir uns einfach zu viele Auszeiten genommen, um das Spiel bei einem guten Gegner zu gewinnen“, fasste HSG-Betreuer Jörn Schmitz zusammen.

Spielfilm: 0:2, 5:6, 5:9, 10:12, 13:13, 14:17 – 14:18, 19:21, 21:21, 22:23, 24:23, 27:24, 27:28, 28:28

Zeitstrafen: 3:5 – 7m: 6/6 - 3/3

Hanau II: Gronostay, Heuser; Staab (1), D. Kegelmann (6/3), Popiolek (1), Stengel (2), Niederhüfner (2), Eisenhuth (3), Steiner (5), Just (4), Plitzko (1), Kupferschmidt (3)

SG Egelsbach – SG Arheilgen 23:23 (10:9)

Wie erwartet konnte Lukas Gärtner verletzungsbedingt nicht auflaufen. „Zu allem Überfluss hat sich in den ersten Minuten auch Nicolai Winn verletzt, leider sehr schwer. Ihm wurde bei einem Angriff das Nasenbein zertrümmert“, beschreibt Co-Trainer Sadri Syla den Verlust eines weiteren Leistungsträgers: „Wir mussten komplett unser Spiel umstellen. Von der Spielanlage hatten wir sehr auf die beiden gesetzt. Dennoch haben wir nach einiger Anlaufzeit eine gute Leistung geliefert. Leider haben wir dann zehn Sekunden vor Schluss noch den Ausgleich kassiert. Insgesamt war es aber doch ein gerechtes Unentschieden.“

Spielfilm: 2:1, 2:3, 4:3, 4:5, 6:8, 10:8, 10:9 - 12:9, 14:11, 14:14, 18:16, 18:19, 23:22, 23:23

Zeitstrafen: 6:4 – 7m: 5/8 - 5/5

Egelsbach: Hamas, Eberhardt; Himmel, Syla (1/1), Sonntag (5/3), Pasincevs (3), Meinelt (8/1), Winn (2), Leptich, Zecher, Hupfer (1), Pati (1), Brandschneider (2), Möllenhecker

TV Reinheim – HSG Rodgau Nieder-Roden II 27:27 (13:12)

Beim Tabellennachbarn kämpften sich die Nieder-Rodener nach einem zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Rückstand wieder zurück. Am Ende stand allerdings trotzdem nur ein Punkt. Mit nun 4:2 Punkten liegt die HSG auf Rang fünf. „Nach einer Halbzeit auf Augenhöhe verloren wir immer mehr den Anschluss. Letztendlich ein verdienter Punkt bei den heimstarken Reinheimern“, sagte Spielertrainer John Meincke.

Spielfilm: 2:1, 2:3, 7:9, 11:9, 13:12 - 17:14, 21:16, 23:20, 23:24, 26:27, 27:27 – Zeitstrafen: 4:6 – Rote Karte: Neuß (Nieder-Roden, 40.) – 7m: 1/1 - 4/4

Nieder-Roden II: Jope, Weiss; Schopper (4), Hoddersen (7), Mikschl (2), Probanowski, von der Au (1), Schultheis (1), Wade (4/4), Meincke (2), Annasar, Neuß (2), Stenger, Schrod (3) lahe

