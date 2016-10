TGS Hausen gewappnet fürs Topspiel

Offenbach - Die „Rugby-Löwen“ der TGS Hausen eilen in der 2. Bundesliga West weiter von Sieg zu Sieg. Das Team von Trainer Benoit Grob gewann das Hessenderby bei der TG Darmstadt souverän mit 68:0 (19:0) und verbuchte damit dem fünften Erfolg im fünften Saisonspiel.

Da auch der ebenfalls unbesiegte Tabellenzweite RC Aachen gewann (30:7 gegen Aufsteiger Essen), kommt es am 29. Oktober zu einem echten Gipfeltreffen. „Nach der starken Leistung vom Spiel in Darmstadt werden wir mit breiter Brust nach Aachen fahren“, sagte TGS-Sprecher Gerhard Felbinger. In Darmstadt taten sich die Hausener nur in der ersten Hälfte etwas schwer. Sie waren zwar von Beginn an überlegen und führten nach 30 Minuten 19:0, sahen sich jedoch dann einer Druckphase der TG ausgesetzt, die aber ohne Folgen blieb. In der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer dann „Einbahnstraßen-Rugby“, so Felbinger. Die Hausener Abwehr ließ weiter nichts zu und vorne wirbelte die TGS nach Belieben. (cd)

TGS Hausen: Almeida (4), G. Piano (10), Glenn, Brembel (5), Niculita (5), P. Felbinger, Bettner, A. Piano (10), Rueda, Ibarra Serrano (4), Seifert (15), Saitaj (10), Kljaschkowski, Nowotnik, D. Schild

Eingewechselt: Pulino, Hilger, Gheorghiu (5), Schwartze