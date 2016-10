Handball: Nieder-Roden erspart Springe ein Debakel

Rodgauer siegen nach herausragender Leistung

+ © Eyßen Der Nieder-Rodener Christian Schmid stoppt Sebastian Preiß, den Weltmeister von 2007 in Diensten von HF Springe. © Eyßen

Nieder-Roden - Die HSG Rodgau Nieder-Roden spielte die HF Springe mit einer herausragenden Leistung an die Wand und freut sich nun auf das Gipfeltreffen gegen Eintracht Hildesheim in zwei Wochen.

„Das war ein überragendes Spiel von uns“, freute sich Alexander Hauptmann, Trainer des Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden, nach dem überzeugenden 29:20 (15:9) gegen die HF Springe. HSG-Sprecher René Marzo meinte: „Mit 8:2 Punkten zum Saisonstart sind wir sehr zufrieden, jetzt bereiten wir uns in aller Ruhe auf Hildesheim vor.“ Am kommenden Wochenende sind die Nieder-Rodener spielfrei, anschließend stellt sich der Spitzenreiter in der Sporthalle Wiesbadener Straße vor.

Springe führte vor 400 Zuschauern nur einmal: beim 0:1 nach zwei Minuten. Beim 4:4 glichen die Niedersachsen, deren 2007er-Weltmeister Sebastian Preiß am Kreis bei der Nieder-Rodener Abwehr bestens aufgehoben war, nochmals aus, dann aber zogen die Hausherren erstmals mit vier Toren auf 8:4 davon. Timo Kaiser traf in der ersten Hälfte nach Belieben, zudem setzte HSG-Schlussmann Marco Rhein immer wieder geschickt Linksaußen Michael Weidinger ein, der die Tempogegenstöße glänzend verwertete. Nieder-Roden ließ in der ersten Hälfte sogar noch vier, fünf freie Bälle liegen, mit dem 15:9 zur Pause war Springe noch gut bedient.

Alles zur HSG Nieder-Roden

Nach dem Wechsel kamen die Gäste maximal bis auf vier Tore heran. Marco Rhein im HSG-Tor hielt erneut herausragend, auf der anderen Seite trafen die Hausherren bis zum 26:17 durch Timo Kaiser (51.) nach Belieben. Anschließend wechselten die Hausherren munter durch, vergaben erneut einige Chancen, sonst hätte der Abend für den ehemaligen Zweitligisten mit einem Debakel geendet. Den Schlusspunkt zum 29:20 setzte per Siebenmeter Sam Hoddersen mit einem ersten Tor in der 3. Liga. „Was Marco Rhein und die Abwehr geleistet haben, war sensationell. Egal, auf welcher Position“, zeigte sich Hauptmann zufrieden und kritisierte zugleich: „So ein Spiel verdient 200 Zuschauer mehr.“

Rodgauer Handballer feiern vierten Sieg in Folge Zur Fotostrecke

Spielfilm: 0:1 (2.), 3:1 (5.), 4:4 (7.), 8:4 (14.), 11:6 (19.), 15:8 (29.), 15:9 - 18:11 (36.), 18:14 (39.), 20:14 (41.), 23:16 (47.) 26:20 (56.), 29:20; Zeitstrafen: 2:2 - 7m: 3/4 - 1/2

HSG Rodgau Nieder-Roden: Rhein, B. Müller; Weber, Henkel (2), Schmidt (6), Kohlstrung (3/2), Heß, Hain, Weidinger (7), Schopper, J. Müller (5), Kaiser (5), Keller (leo)