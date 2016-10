Kortmanns Worte zeigen Wirkung

langen - Die Zuschauer in der Langener Sehring-Halle kamen am Samstag aus dem Staunen kaum heraus. Eine Hälfte lang zeigten die Basketballerinnen der Rhein-Main Baskets im Zweitliga-Derby gegen die SG Weiterstadt wenig Esprit und Gegenwehr, lagen mit 23:36 zurück.

Am Ende setzten sie sich aber mit 69:63 durch.

„In der Halbzeitpause habe ich die Mannschaft daran erinnert, dass wir so ein Spiel nur noch mit Emotionen drehen können. Intensiv verteidigen, weil wir das brauchen, um vorne schnelle Angriffe vorzutragen. Und vor allem Emotionen zeigen“, fasste Trainer Peter Kortmann seine Ansprache zusammen, die Wirkung zeigte. Vor allem bei Pia Dietrich, die mit Dreiern und erfolgreichen Schnellangriffen auf sich aufmerksam machte. Auch die Mitspielerinnen zeigten sich entschlossener und scheuten keine Zweikämpfe. Nelli Dietrich musste ihren Einsatz mit einer Beule an der Stirn bezahlen. Anja Stupar glänzte mit zwölf Rebounds und musste in Abwesenheit von Centerin Francis Pieczynski unter den Körben Schwerstarbeit verrichten.

In der 28. Minute wechselte die Führung (43:42), doch die Gäste um die starke Ana-Maria Kammer (20 Punkte) setzten sich wieder auf 53:46 ab (32.). Den längeren Atem hatten aber die Baskets. Nelli Dietrich traf per Dreier zum 61:60, Schwester Pia machte in der Schlussphase an der Freiwurflinie alles klar.

Baskets: Pia Dietrich (23), Nelli Dietrich (11), Stupar (12), Wotzlaw (5), Ripper, Dzirma (13), Schlaefcke (3), Wilmes (2), Lincoln, Seegräber - jp