Löwen fordern Spitzenreiter Bietigheim

Gipfeltreffen der Dezimierten

+ © Hübner Löwen-Stürmer CJ Stretch (links, im Duell mit dem Rosenheimer Greg Gibson) erzielte in 23 Spielen 29 Scorer-Punkte. © Hübner

Frankfurt - Zum Topspiel tritt Eishockey-Zweitligist Löwen Frankfurt am Freitag (19.30 Uhr) beim Ligaprimus Bietigheim an. Die Steelers hatten sich am Dienstag durch einen Sieg in einem Nachholspiel wieder etwas Luft vor dem Verfolger verschafft.

Am Sonntag begrüßen die Löwen den ESV Kaufbeuren zum Family-Day in der Frankfurter Eissporthalle. Spielbeginn ist dann bereits um 16 Uhr. Tabellenführer Bietigheim kämpft mit einer beispiellosen Verletzungsmisere, gleich sieben Leistungsträger fallen aus. Dennoch ist das Team von Coach Kevin Gaudet seit dem zweiten Spieltag Tabellenführer. Auch bei den Löwen vergrößerte sich das Lazarett. Stürmertalent Lukas Laub zog sich im Spiel in Bad Nauheim eine Knieverletzung zu, die ihn zu einer mehrwöchigen Pause zwingt. Spielmacher Nick Mazzolini, der noch kein Saisonspiel bestreiten konnte, wurde im Laufe der Woche erneut an der Hüfte operiert. Ein Einsatz in dieser Spielzeit ist unwahrscheinlich. Zuletzt erlitt Torhüter Brett Jaeger nach einer Kollision mit einem gegnerischen Stürmer eine Gehirnerschütterung. Ob er am Wochenende wieder einsatzfähig ist, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Den ersten Saisonvergleich mit den Steelers entschieden die Löwen mit 4:1 für sich – für viele die bislang beste Saisonleistung des Teams.

Löwen-Coach Paul Gardner betont vor dem Duell der Dezimierten: „Trotz der Ausfälle zeigt sich Bietigheim als eingespieltes Team mit einer fast makellosen Heimbilanz. Für uns wird es eine schwere Aufgabe, aber in unserer Kabine herrscht bereits eine große Vorfreude.“

Der ESV Kaufbeuren steht derzeit auf dem achten Tabellenplatz. Ex-Löwe Sebastian Osterloh ist Kapitän der Allgäuer, die bislang ihre Ambitionen auf einen Play-off-Platz untermauern konnten. „Kaufbeuren lässt nur wenige Treffer zu und kann sich auf seinen starken Torhüter verlassen, der im November gleich drei Mal ohne Gegentor blieb. In dieser Liga gibt es keine leichten Gegner. Um zu punkten, werden wir in beiden Partien unser bestes Spiel abrufen müssen“, sagt Gardner. (pse)