Löwen wollen Fluch brechen

DEL2: Kein Erfolg in letzten acht Derbys

Frankfurt - Die Löwen Frankfurt haben einen Lauf: Fünf Siege in Folge in der zweiten Eishockeyliga (DEL2) sprechen für sich.

In den vergangenen Wochen arbeiteten sich die Frankfurter damit bis auf den zweiten Platz nach vorne und positionieren sich ganz nebenbei als Hessens Nummer eins vor den Kassel Huskies und dem EC Bad Nauheim. Allerdings: Saisonübergreifend blieben die Löwen in den vergangenen acht Derbys gegen ihre beiden hessischen Konkurrenten sieglos. Heute Abend (19. 30 Uhr) sind die Frankfurter in Bad Nauheim zu Gast und wollen dort diesen Derbyfluch brechen. Am Sonntag (18. 30 Uhr) folgt dann das Heimspiel gegen die Starbulls aus Rosenheim.

Löwen-Trainer Paul Gardner sieht sein Team gut vorbereitet: „Wir haben ein großes Wochenende vor uns. Die Jungs haben hart gearbeitet, um ihre Erfolgsserie fortzusetzen und sind bereit für die nächsten beiden Aufgaben. Auch Frankfurts Stürmer Nils Liesegang blickt zuversichtlich auf das Derby: „Wir kennen unsere Aufgabe und bereiten uns konzentriert vor. Es wird sicher ein heißer Tanz, aber wir sind bereit.“

Der heutige Gegner aus Bad Nauheim ist nach zuletzt drei Niederlagen in Folge aus den direkt für die Play-offs qualifizierenden Plätzen bis auf Rang acht abgerutscht. Ein erneuter Derbyerfolg gegen die Frankfurter Rivalen käme da gerade passend. Am Sonntag scheint die Aufgabe für die Löwen machbar, treffen sie in der eigenen Eissporthalle doch nur auf den Tabellenzwölften aus Rosenheim. Vorsicht ist jedoch geboten, gewannen die Oberbayern doch zuletzt gegen Bad Nauheim. - pse