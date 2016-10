Nach 18:4-Lauf clever verteidigt

Basketball: Langens U19 überrascht / „Giraffen“ auswärts erneut stark / Vernon führt EOSC zum Sieg

+ © Leo F. Postl Preston Ross (Mitte, im Spiel gegen den USC Heidelberg) war mit 22 Punkten Topscorer des TV Langen beim 65:58-Erfolg in Fellbach. - Foto: Postl © Leo F. Postl

Offenbach - Die männliche U19 des TV Langen hat in der Basketball-Bundesliga für eine kleine Sensation gesorgt und den mehrfachen deutschen Meister Team Urspring besiegt. Das U16-Bundesliga-Team und die ersten Herren der „Giraffen“ hatten ebenfalls Grund zur Freude.

Gleiches gilt für den EOSC Offenbach, der in der Landesliga überraschte.

MÄNNER

U19-Bundesliga

TV Langen - Team Urspring 55:53 (22:30). Das gesamte Team von TVL-Trainer Michael Luprich wuchs gegen den Favoriten über sich hinaus und verbuchte im zweiten Saisonspiel den ersten Sieg. Nach dem 22:30-Pausenrückstand sorgten die Langener, für die Christian Lovric (19) und Julian Pfaff (13) am häufigsten trafen, mit einem überragenden dritten Viertel (18:4) für die Wende. Am letzten Abschnitt verteidigte der TVL clever und rettete den Vorsprung über die Zeit.

TV Langen: Hoffmann (8), Bokeloh (2), Torbica (4), Lovric (19), Pfaff (13), Smuda (3), Arndt, Gerst (2), Hanley (4), Bastiyali

U16-Bundesliga

TV Langen - Team Bonn/Rhöndorf 82:79 n.V. (30:39). In seinem ersten Spiel in der U16-Bundesliga machte es das Team von Trainer Jochen Bender spannend. Nach schwachem ersten Viertel und klarem Halbzeitrückstand besann es sich darauf, dass Spiele auch über die Defensive gewonnen werden können. Nach der regulären Spielzeit und der ersten Verlängerung stand es unentschieden, in der zweiten Verlängerung setzte sich der TVL durch.

TV Langen: Kytka (2), Tönnes (11), Quasebart (4), Pons (13), Decher (14), Mosqueira (4), Werner (3), Rolf (16), Kantim (4), Horn (11)

1. Regionalliga

Aupperle Fellbach - TV Langen 58:65 (29:30). Die „Giraffen“ setzten die Serie starker Auswärtsspiele fort. Im Duell mit dem Aufsteiger zeigte sich der TVL im Vergleich zum vergangenen Spiel gegen Mainz vor allem defensiv verbessert. Der Sieg ist umso höher einzustufen, da in Chris Reinhardt und Julius Martiny zwei Leistungsträger krankheitsbedingt fehlten und Micha Hoffmann sowie Paul Bokeloh nicht zur Verfügung standen, da sie mit dem U19-Team spielten. Die acht verbliebenen Akteure überzeugten vor allem kämpferisch und setzten die Strategie gegen die starken Nickolas Mosley und Nils Menck um, die klar unter ihrem Punkteschnitt blieben. Als Davor Karamatic 48 Sekunden vor dem Ende zum 61:56 traf und Timothy Chabot den nächsten Angriff des Gastgebers mit einem Ballgewinn stoppte, war der Sieg perfekt. Nur sieben Punkte hatte der TVL dem Gegner in den letzten zehn Minuten gestattet. Coach Tim Michel lobte die taktische Disziplin und die aggressive Verteidigungsarbeit.

TV Langen: Quarshie (2), Chabot (3), Beuschlein, Sielaff (8), Schneider (10), Ross (22), Karamatic (14), Bölke (6).

2. Regionalliga

B. Völklingen-Warndt - TV Langen II 80:69 (41:36). Beim nicht wunschgemäß in die Saison gestarteten Aufstiegsaspiranten verspielte die TVL-Reserve durch eine Tiefschlafphase im dritten Viertel den möglichen Überraschungssieg. Obwohl die Gastgeber mit dem starken Niklas Butz (30 Punkte) einige Probleme hatten, setzten sie sich kurz nach der Halbzeitpause durch einen 15:1-Lauf auf 62:44 ab (28.). Langens Kapitän Mirco Palazzo sprach von „Ballverlusten, Fehlwürfen und einfachen Gegenpunkten“, die zum vorentscheidenden Rückstand führten. Die Reserve der „Giraffen“ zeigte zwar noch einmal Moral und kam bis auf sieben Punkte heran, mehr gelang aber nicht. „Wir waren über weite Strecken absolut ebenbürtig“, so Palazzo.

TV Langen II: Butz (30), Haucke (11), Overdick (8), Püchert (8), Palazzo (4), Kaut (4), Schicktanz (3), Hardt (1) und Couturier

Landesliga

EOSC Offenbach - TS Frankfurt-Griesheim 91:76 (45:38). Die Basis für den Sieg gegen den Titelaspiranten legte der EOSC im ersten Viertel, das man dank guter Verteidigung, überragender Trefferquote und dem starken Ivan Vernon (insgesamt 36 Punkte) 32:14 gewann. Griesheim verkürzte nach der Halbzeit zwar auf 43:47, doch der EOSC setzte sich nach drei Balleroberungen in Folge wieder ab und ließ danach nichts mehr anbrennen.

EOSC: E. Katsiakis, Eres (10), Vernon (36), Schäfer (5), Disterhof (6), C. Katsiakis, Jäger (4), Burdzovic, D. Ourgantzidis (5), Eimler (6), Sözer, V. Ourgantzidis (19)

FRAUEN

U17-Bundesliga

Rhein-Main Baskets - Pfalz Towers 60:62. Zum Auftakt unterlag das junge und neu formierte Team der Baskets dem Aufsteiger denkbar knapp.

Regionalliga

MTV Kronberg - SV Dreieichenhain 67:51 (29:18). SVD-Trainer Werner Jörg hatte nach dem zwar siegreichen, aber eher durchwachsenen Auftritt gegen Wiesbaden auf eine Leistungssteigerung gehofft, die blieb aber aus. Kronberg stellte sich von Minute zu Minute besser auf die Gäste ein und hatte stets eine passende Antwort parat - auch als der SVD im dritten Viertel eine kleine Aufholjagd startete. „Kronberg hat mehr Willensstärke gezeigt und eine konstante Leistung abgeliefert. Wir hingegen haben unsere Stärken nicht wirklich nutzen können und nicht das abgerufen, was nötig ist, um so ein Spiel zu gewinnen“, sagte Jörg. - cd

SV Dreieichenhain: S. Ekert (2), S. Wurtinger (6), Dönitz (5), Gohlke (18), Maaß, Yoon (4), Korbach (8), Eck (4), L. Ekert (4), Lechte, Schäfer, Jörges