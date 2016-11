Ein neuer Timo Boll ist nicht in Sicht

Tischtennis-Verbandspräsident beschäftigt die Nachwuchsproblematik

+ © Eyßen Alexander Krenz (links) und Matthias Bomsdorf (rechts) sollen Andreas Hain beim Drittligisten TTC Seligenstadt in der Vorstandsarbeit entlasten. Der Nummer eins im Kreis Offenbach drohen angesichts des Mangels an Talenten in Hessen mittelfristig Probleme. © Eyßen

Offenbach - „Alles eine Frage der Organisation.“ So lautet das Lebensmotto von Andreas Hain. Der 50-Jährige gebürtige Seligenstädter ist ein Tausendsassa im Tischtennis. Von Jörg Moll

Gerade ist der Promotion Director des Tischtennisausstatters Joola nach 13 Jahren als Vizepräsident Leistungssport zum Präsidenten des Hessischen Tischtennis-Verbandes aufgestiegen. Im Interview erläutert er seine Motivation und benennt auch die Schwierigkeiten und Probleme, mit denen nicht nur Hessen zu kämpfen hat.

Herr Hain, was hat Sie dazu bewogen, aus der zweiten in die erste Reihe des Präsidiums im Hessischen Tischtennisverband zu wechseln?

Für mich war dieses Amt immer eine Perspektive, wenn Dr. Norbert Englisch mal aufhören sollte. Dazu hat sich meine Lebensplanung verändert. Ich werde nächstes Jahr beim Tischtennisausstatter JOOLA aufhören und mich mehr auf andere Dinge im Tischtennisbereich konzentrieren. So werde ich mich verstärkt um das Management beim Frauen-Bundesligisten ttc eastside Berlin kümmern. Zudem möchte ich mich verstärkt auf ehrenamtlicher Basis einbringen.

Was ändert sich für Sie mit dem neuen Amt?

Erstmal gar nichts. Die Aufgaben sind die gleichen wie seit Jahren. Aber während das Hauptaugenmerk meines Vorgängers auf der Arbeit an der Basis lag, sehe ich meine Hauptaufgabe darin, dem Verband auch auf Bundesebene sportlich und politisch wieder das Gewicht zu verleihen, das ihm zusteht. Wir sind der viertgrößte Landesverband im Deutschen Tischtennis-Verband, aber sportlich und politisch waren wir zuletzt außen vor.

Was schwebt Ihnen da konkret an Maßnahmen vor?

Wir wollen Ideen einbringen, wir wollen in intensivere Gespräche mit den anderen Landesverbänden kommen. Meine erste Erfahrung ist: Wenn du als Präsident etwas sagst, hat das ein anderes Gewicht als vorher. Du wirst ganz anders wahrgenommen. Und das ist wichtig.

Und wie konkret wollen Sie den Einfluss erhöhen?

Ein Beispiel war zuletzt das Spielrecht für Jugendliche und Senioren. Hessen war massiv dagegen, dass beispielsweise ein Jannik Xu für den TTC Seligenstadt in der Liga spielt, bei nationalen Meisterschaften aber für den SV Bolzum auftritt. Da geht es im Prinzip nur darum, dass Verbände wie Niedersachsen durch diese Regelung mehr Gelder erhalten können. Der Antrag kam durch, weil Bayern und Niedersachsen im Vorfeld eine Allianz geschmiedet hatten und sich die Mehrheiten besorgt hatten. Der HTTV wurde in diese Gespräche nicht einbezogen. Beim Wechsel von Jannik Xu nach Seligenstadt gingen alle Spielberechtigungen zum HTTV und dem TTC. Es versteht doch kein Mensch, wenn ein Spieler beispielsweise bei Meisterschaften für Obertshausen antritt, in der Liga aber für Seligenstadt gegen Obertshausen spielt. Das aber ist nach dem neuen Spielrecht möglich.

Jörg Roßkopf, Timo Boll, Patrick Franziska - Hessen hat in den vergangenen Jahren Topstars produziert. Wie steht es aktuell um den Nachwuchs im Land?

+ „Meine Lebensplanung hat sich verändert“: Andreas Hain hat Zeit für das Amt des HTTV-Präsidenten. © Wronski, Armin A. Wir mussten die Sichtung radikal verändern. Das braucht natürlich Zeit. Wir brauchen die Breite, um in die Spitze vorzustoßen. Früher gab es so viele Kinder, dass immer ein besonders talentiertes dabei war. Heute funktioniert das so nicht mehr. Wir müssen ganz früh, unter zehn Jahren sichten und diese Spieler gemeinsam trainieren lassen, damit wir Talente finden und fördern. Wir haben aktuell 100, 120 Spieler unter zwölf Jahren in den neu eingerichteten Landesbezirksstützpunkten, da ist wirklich jeder dabei, der ein bisschen spielen kann, doch wir werden in den nächsten fünf Jahren bei den Männern keinen Spieler aus dieser Güteklasse haben. Aber einen solchen Spieler wird es in dieser Zeit in ganz Deutschland nicht geben. Anders ist die Situation bei den Mädchen. Da haben wir in Sophia Klee (SC Niestetal) ein Toptalent. Sie war mit zwölf Jahren bereits deutsche Schülermeisterin und wird sicherlich auch beim deutschen Top24-Turnier der Schüler und Jugendlichen am Wochenende in Wiesbaden um den Titel mitspielen. Sie kann europäische Spitzenklasse werden.

Auf Spitzenebene konzentriert sich alles auf Düsseldorf als Bundesstützpunkt. Ist das ein Nachteil für den Standort Hessen?

Zunächst einmal ist Düsseldorf Bundesstützpunkt für Frauen und Männer. Wir aber haben für den Nachwuchsbereich mit der Carl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt ein echtes Plus zu bieten. Diese Eliteschule des Sports versteht es viel besser, Spitzensport mit Ausbildung zu verbinden. Wir haben dort beispielsweise ein Internat mit bis zu 16 Plätzen, das besser ist als in Düsseldorf. Auch der für den TTC Langen spielende Robert Volkmann geht auf dieses Internat.

Hessen ist mit dem TTC RS Fulda-Maberzell in der Bundesliga vertreten, dazu kommen der TTC OE Bad Homburg in der 2. Liga und die Drittligisten TTC Seligenstadt und TTC Lampertheim. Bei den Frauen kommt nach Zweitligist TTC Langstadt nur Drittligaschlusslicht Kasseler Spvgg. Auedamm. Ist das nicht ein bisschen wenig für einen Landesverband?

Im Moment können wir ja nicht mal diese Mannschaften bestücken. Wir brauchen ja dringend Nachwuchs. Aber es sind ja aktuell keine Talente da. Das wird auch mittelfristig in Seligenstadt ein Problem.

Apropos Seligenstadt: Sie sind Vorsitzender des TTC, nun auch Präsident des HTTV, dazu kommt der Beruf und das Engagement beim deutschen Frauenmeister eastside Berlin. Wie bekommen Sie das alles unter einen Hut?

In dem ich meinen Job an den Nagel hänge, wie ich eingangs erwähnte. Aber es überschneiden sich ja viele Dinge. Und heutzutage musst du nicht mehr als Person selbst überall anwesend sein. Du kannst vieles online klären. Es ist also eine Organisationsfrage. Ein Beispiel dafür: Am Wochenende werde ich zwei Stunden beim Top24-Turnier in Wiesbaden sein und dann zur Jugend-Weltmeisterschaft nach Kapstadt in Südafrika fliegen. Klar ist aber auch: In Seligenstadt möchte ich gerne Vorsitzender bleiben, mich aber wie schon in den vergangenen Jahren aus dem Tagesgeschäft weitestgehend zurückziehen. Das klappt bisher auch sehr gut, weil es dort viele Personen gibt, die sich vorbildlich engagieren. Hier an der Stelle mal ein besonderer Dank an Thomas Wurzel, der für das Catering bei allen Veranstaltungen des TTC zuständig ist. Ohne ihn könnten wir sicherlich vieles nicht machen.

Und was machen Sie, wenn Sie mal Freizeit haben?

Dann schaue ich, dass unser neues Haus in Bad Dürkheim fertig wird…(lacht). Dazu versuche ich, selbst weiter Tischtennis zu spielen. Ich möchte, wann immer es geht, für die zweite Mannschaft des TTC Seligenstadt antreten. Mein Problem ist dabei: Als Präsident muss ich mich jetzt noch besser am Tisch benehmen, das ist nicht ganz so einfach. Und meine kleine, zweieinhalbjährige Tochter muss jetzt natürlich auch mit dem Training anfangen.