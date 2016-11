3. Liga Ost: Nieder-Roden will zurück in die Erfolgsspur

HSG erwartet „Angstgegner“ Bad Neustadt, Hanau Außenseiter in Dresden

Offenbach - Nach nur einem Punkt aus zwei Spielen in der 3. Liga wollen die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden vor eigenem Publikum in die Erfolgsspur zurückkehren. Aufsteiger Hanau ist das zuletzt gelungen, in Sachsen wollen die Grimmstädter den Derbysieg vom vergangenen Spieltag mit einem Punktgewinn vergolden.

Nach der enttäuschenden Leistung bei der 20:32-Pleite in Burgdorf treffen die Nieder-Rodener nun am Samstag auf den abstiegsgefährdeten HSC Bad Neustadt. Für Aufsteiger HSG Hanau steht am Samstag die Auswärtsfahrt zum Tabellenzweiten nach Dresden an.

HSG Rodgau Nieder-Roden - HSC Bad Neustadt (Sa., 19.30)

Vier Partien aber noch kein Sieg – die Bilanz der Nieder-Rodener gegen Bad Neustadt ist verbesserungswürdig. In der Saison 2014/2015 verloren die Rodgauer das letzte Saisonspiel gegen den HSC vor eigenem Publikum mit 31:35 – es war gleichzeitig die erste Heimniederlage. In der vergangenen Saison unterlag die HSG im Gastspiel an der Saale mit 22:26, die beiden übrigen Duelle beider Vereine endeten jeweils 28:28. Der HSC, ein Angstgegner?

„Wir haben gegen Bad Neustadt immer richtig gute Spiele gemacht. Das Ergebnis stimmte nur nie“, sagt HSG-Trainer Alexander Hauptmann. „Das wird ein sehr schweres Spiel, denn Bad Neustadt muss gewinnen. Wir aber spielen zu Hause und wollen mit einem Sieg in die Erfolgsspur zurückkehren.“ Nach der enttäuschenden und deutlichen 20:32-Niederlage in Burgdorf wollen sich die Rodgauer mit einem guten Ergebnis rehabilitieren. Denn bei der Videoanalyse der Partie in Niedersachsen stellte Hauptmann fest: „So schlecht war unsere Leistung gar nicht. Aber wenn man so viele freie Bälle verwirft, kann man nicht gewinnen. Wir müssen am Samstag in der Abwehr einen Tick mehr Laufbereitschaft zeigen, dann gewinnen wir auch.“ Personell schöpfen die Rodgauer aus dem Vollen.

Dass die Unterfranken mit nur 3:17 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz liegen, überrascht. Bad Neustadt setzte in der Vergangenheit aber immer auf einen sehr kleinen Kader, gab nun im Sommer in Mittelmann Falk Kolodziej (zur Bundesliga-Reserve des HBW Balingen-Weilstetten) und Rückraumspieler Lukas Böhm (zum Zweitligisten DJK Rimpar) zwei Stammspieler ab, die aktuell nicht zu ersetzen sind. Am vergangenen Wochenende verloren die Bad Neustädter das Kellerduell in Leipzig mit 24:25 und liegen nun schon drei Punkte hinter dem Konkurrenten aus Sachsen.

HC Elbflorenz - HSG Hanau (Sa., 17.30)

Nach dem wichtigen 30:24-Derbysieg gegen Groß-Umstadt treten die Hanauer zwar mit neuem Selbstvertrauen, aber dennoch als klarer Außenseiter die weite Fahrt nach Dresden an. „Elbflorenz hat mit 0:6 Punkten einen katastrophalen Start hingelegt, wurde zuletzt aber mit sieben Siegen hintereinander seiner Rolle als Titelfavorit gerecht. Angesichts der sechs Minuspunkte dürfen sich die Dresdener keinen Ausrutscher mehr erlauben“, sagt Hanaus Trainer Patrick Beer, „Dresden legt ein brutales Tempospiel vor, besitzt darüber hinaus hervorragende Individualisten. Wir haben nichts zu verlieren, können nur gewinnen.“ Offen ist erneut der Einsatz von Maximilian Bergold (Schulterprobleme). Ob er spielen kann, entscheidet sich erst kurzfristig. (Leo)

