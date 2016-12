Offenbacher Degenfechter beim Weltcup in Katar

„Muss und wird besser werden“

Offenbach - Die Reise nach Katar hat sich für die Offenbacher Degenfechter Nikolaus Bodoczi und Richard Schmidt zumindest aus sportlicher Sicht nicht gelohnt. Sie verpassten beim Weltcup in Doha die Runde der letzten 64.

Deutlich besser lief es für ihre Vereinskollegin Nadine Stahlberg, die bei den Damen den 14. Rang belegte und damit die beste deutsche Teilnehmerin war. „Wir sind natürlich nicht zufrieden mit diesen Ergebnissen“, berichtete Schmidt. „Nikolaus und ich haben gleich zu Beginn nicht gut gefochten, wir sind nur ganz schwer in dieses Turnier hin-eingekommen. In der K.o.-Runde haben wir es leider nicht geschafft, den Hebel noch umzulegen.“

Bodoczi verlor gegen Peeter Turnau (Estland) mit 12:15, Schmidt gegen Lewis Weiss (USA) mit 13:15. „Wir werden aber weiter hart arbeiten, denn das muss und wird besser werden“, sagte Schmidt mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf, an dessen Ende die Heim-WM in Leipzig (19. - 26. Juli 2017) steht. Heute fliegen die zwei Athleten des Offenbacher Fechtclubs zurück in die Heimat; Schmidt nach Frankfurt und Bodoczi nach Budapest, seinem Studienort. Ihren nächsten größeren Einsatz haben sie am 21./22. Januar beim QB-Turnier in Berlin. (app)

Rubriklistenbild: © dpa