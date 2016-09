Weltmeister Sebastian Preiß kommt nach Rodgau

HSG Nieder-Roden gegen HF Springe

+ © dpa Sebastian Preiß 2011 im Trikot der DHB-Auswahl. © dpa

Nieder-Roden - Der Weltmeister kommt. In Sebastian Preiß (35) bringen die Handballfreunde Springe am Samstag einen Spieler mit nach Nieder-Roden, der 2007 als Kreisläufer mit der deutschen Nationalmannschaft im eigenen Land Weltmeister wurde.

Der im bayrischen Ansbach geborene Preiß, der für den THW Kiel und den TBV Lemgo in der Bundesliga spielte, mit Kiel zweimal Deutscher Meister wurde (2002 und 2005), hat in insgesamt 145 Länderspielen 362 Tore erzielt. Sein Debüt im DHB-Trikot gab er am 4. Januar 2002 gegen die Schweiz. Von 2013 bis 2016 spielte er nochmals für seinen Heimatverein EC Erlangen, stieg mit den Franken in die Bundesliga auf. Im Sommer diesen Jahres erfolgte dann der Wechsel nach Springe.

„Meine Familie und ich haben unseren Lebensmittelpunkt seit einigen Jahren in Lemgo. Nach drei Jahren bei meinem Heimatverein HC Erlangen wollte ich nicht mehr pendeln und mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Daher habe ich mich nach Vereinen umgesehen, die von Lemgo aus gut erreichbar sind. Nach nur wenigen Gesprächen war meine Entscheidung zugunsten der HF Springe gefallen, da hier das Gesamtpaket für mich stimmt“, erklärt Preiß sein Engagement bei den Niedersachsen. Und der 1,95-Meter-Hüne hat mit und bei den Handballfreunden in Springe noch so einiges vor: „Unser Ziel ist es natürlich, eine möglichst erfolgreiche Saison zu spielen. Ich möchte meine Erfahrung an unsere jungen Spieler weitergeben und dabei helfen, die Mannschaft weiter zu entwickeln.“ (leo)