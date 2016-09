Ross trumpft nach der Pause auf

26 Punkte und fünf Dreier beim 77:65-Sieg des TV Langen

+ © Postl, Leo F. Der Langener Timothy Chabot (rechts) kämpft sich am Heidelberger Lasse Steinort vorbei. Chabot trug sechs Punkte zum Heimsieg der „Giraffen“ bei. © Postl, Leo F.

Offenbach - Dank eines stark auftrumpfenden Preston Ross haben die Basketballer des TV Langen den ersten Heimsieg verbucht. Auch die TVL-Reserve war erfolgreich, während die Frauen des SV Dreieichenhain in der zweiten Hälfte einbrachen.

MÄNNER

1. Regionalliga

TV Langen - USC Heidelberg 77:65 (34:31)

Die Gäste erwiesen sich in der ersten Hälfte als ein unbequem zu spielender Gegner, der mit einer Zonenverteidigung die „Giraffen“ vor Problem stellten. Ohne Cedric Quarshie, der wegen Rückenproblemen nach dem Aufwärmen passen musste, kam der TVL im zweiten Viertel besser in Fahrt und zum 26:26-Ausgleich. Nach der Pause fand Heidelberg gegen den aufdrehenden Preston Ross kein Mittel. Langens bester Korbjäger erzielte 26 seiner 31 Punkte in der zweiten Hälfte und verwandelte fünf Dreier. Der letzte zum 72:64 sorgte für die Vorentscheidung. ´

TVL: Hoffmann (2), Chabot (6/1), Beuschlein, Bokeloh, Sielaff, Schneider (13/2), Preston Ross (31/5), Karamatic (4), Martiny (7), Bölke (6), Reinhardt (8)

2. Regionalliga

TV Langen - VfL Bensheim 62:55 (21:29)

Auch ohne den verletzten Felix Kaut legten die Langener einen flotten Start hin. Doch nach dem 6:0 agierten die Gastgeber zu hektisch und ließen Bensheim auf 10:19 davonziehen. Wachgerüttelt von Coach Manuel Lohnes legten die Langener im dritten Viertel zu und kamen durch die Innenspieler Butz, Overdick und Haucke zum Ausgleich (43:43). „In der Schlussphase haben wir toll gekämpft, spielerisch war es aber nicht überzeugend“, sagte Spieler Mirco Palazzo. Xavier Blain-Cruz musste wegen einer tiefen Schnittwunde am Kinn im Krankenhaus genäht werden.

TVL II: Butz (16), Overdick (15), Haucke (11), Palazzo (6), Martiny (6), Blain-Curz (5), Hardt (3), Couturier, Lewe, Püchert, Schicktanz, Paff

Oberliga

BC Marburg - TV Babenhausen 68:61 (28:25)

Der TVB tat sich schwer, seinen Rhythmus zu finden und verlor zu oft den Ball. In der Schlussminute kamen die Gäste auf drei Punkte heran, doch Marburg machte an der Linie alles klar.

Landesliga

FTG Frankfurt - SV Dreieichenhain 100:60 (42:32)

Im ersten Viertel sah alles nach einer knappen Partie aus. Nach einer Führung der Gastgeber kämpften sich die „Haaner“ mit drei Dreiern zurück. Im zweiten Durchgang drehte die FTG auf und zeigte sich gegen die Zonenverteidigung treffsicher. Nach der Pause verloren die Gäste dann komplett den Faden.

SVD: Müller (11), Hunkel (21), Kiefer, Glöser (7), Gossen, Wödl, Meyer (5), Bieber (9), Eufinger (7)

FRAUEN

Regionalliga

TSV Grünberg II - SV Dreieichenhain 72:37 (30:26)

Beim Titelfavoriten zeigten die „Haanerinnen“ zunächst eine couragierte Vorstellung, ließen sich auch vom Größenvorteil des Gegners kaum beirren und arbeiteten sich nach 9:18-Rückstand zurück. Mit elf Punkten im zweiten Viertel brachte Dana Gohlke die Gäste wieder heran. Doch ab der 23. Minute lief beim SVD nichts mehr zusammmen. Die Ausbeute im dritten Viertel: magere vier Punkte. „Wir haben es vor dem Seitenwechsel geschafft, gegen die vermutlich beste Mannschaft der Liga mitzuhalten. Was dann in der Folge passiert ist, ist für mich zu großen Teilen unverständlich. Es gelang uns nicht, den mentalen Vorteil zu nutzen“, sagte Trainer Werner Jörg.

SVD: S.Ekert, Dönitz, Gohlke (17), Yoon (2), Korbach (2), Eck (2), S. Wurtinger (4), Lari Ekert (5), Schäfer und Jörges (5)

Landesliga

SV Dreieichenhain II - TV Langen 60:54 (30:28)

Die Reserve des SVD nahm erfolgreich Revanche für die Niederlage im Bezirkspokalfinale. Dabei erwischten die Langenerinnen den besseren Start, setzten sich immer wieder clever durch. Nach der ersten Auszeit stellten sich die Gastgeberinnen besser auf den Gegner ein und drehten mit zwei Dreiern die Partie zum 19:15. Nach der Pause wurde das Spiel ruppiger und beide Teams bewiesen ein sicheres Händchen von der Freiwurflinie. Mit starkem Willen und Kampfgeist behielt der SVD die Oberhand.

SVD II: Wurtinger (18 ), Haas (9), Jörges (12), Evers, Kämmerer (7), Kümmerling (2), Korte (5), Jakisch, Graf, Lechte (7)

TVL: Ewerdwalbesloh (8), Heger (6), Kastel, Kief (9), Lechte (1), Linne (10), Neumann (2), Schwarz (2), Suroji (2), Weyell (14)

TGS Seligenstadt - TV Heppenheim 71:80 (38:40)

„Wir haben zuviel Respekt vor dem Gegner gezeigt und eine Mannschaft wie Heppenheim nutzt so etwas eben aus“, sagte TGS-Trainer Anthony Haas. Seligenstadt zeigte sich in der Verteidigung zu passiv und suchte vorne die schnellen Abschlüsse. „Bei uns war einfach der Wurm drin. Hinzu kamen einige fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen“, sagte Haas. - jp

TGS: Raupach (18), Betz (15), Graf (9), N. Lutz (7), Bahl (6), Schuster (5), Weigel (4), Okarska (4), Müller (2), Spahn (1), S. Lutz