Gordon Herbert nach Rückkehr zuversichtlich

Skyliners Frankfurt

+ © dpa Gordon Herbert. © dpa

Frankfurt - Beim kriselnden Basketball-Bundesligisten Fraport Skyliners Frankfurt hat Chefcoach Gordon Herbert heute wieder seine Arbeit aufgenommen. Der 57 Jahre alte Kanadier hatte seit Saisonbeginn wegen einer Rückenoperation gefehlt. Für ihn hatte Assistenzcoach Klaus Perwas das Team geführt.

Unter Herbert gewannen die Skyliners in der vergangenen Saison den FIBA Europe Cup und schafften in der Liga den Sprung ins Halbfinale. In dieser Saison läuft es dagegen schlecht. Zuletzt gab es in der Liga sechs Niederlagen in Serie. Herbert wird am Mittwoch (20 Uhr) im Champions-League-Spiel gegen Aris Thessaloniki erstmals in dieser Saison an der Seitenlinie stehen. Allerdings wird er zunächst noch nicht wieder alle Aufgaben komplett ausüben. „Ich muss die nächsten drei bis sechs Wochen weiter an meiner Genesung arbeiten“, sagte Herbert.

„Das Individualtraining und die Vorbereitung auf den Gegner bleiben weiterhin in den Händen von Klaus Perwas, ich kümmere mich im Schwerpunkt um das Mannschaftstraining und die Spiele selbst.“ Trotz des schlechten Starts ist Herbert vom neuen Team überzeugt. „Manchmal muss man durch widrige Phasen gehen. Daran wächst man. Ich schaue aber zuversichtlich in unsere Zukunft.“ (dpa)