Skyliners müssen auf Herbert hoffen

Trainer ab heute erstmals wieder dabei / 52:69 in Gießen

+ © Huebner/Blatterspiel Auch Mahir Agva (links) konnte sich in Gießen zu selten durchsetzen. Hier bedrängt ihn Justin Sears, Benjamin Lischka beobachtet die Szene. - Foto: Hübner © Huebner/Blatterspiel

Frankfurt - Die Fraport Skyliners Frankfurt haben auch das Derby bei den Gießen 46ers verloren und damit die sechste Niederlage in Folge in der Basketball-Bundesliga kassiert.

Da trifft es sich gut, dass Cheftrainer Gordon Herbert, der seit drei Monaten wegen einer Rücken-Operation fehlte, ab heute wieder das Team leiten soll.

Beim 52:69 (23:29) in Gießen lief wie schon beim peinlichen 65:71 am vergangenen Dienstag in der Champions League beim Tabellenletzten Aarhuis fast alles schief, was schiefgehen konnte. In der prall gefüllten Sporthalle Gießen Ost blieben die Skyliners vor 3627 Zuschauern in den ersten fünf Minuten komplett ohne Korberfolg und gerieten mit 0:12 in Rückstand.

„Wir waren von Anfang an irgendwie verkrampft, das hat sich bis zum Ende nicht gelöst“, sagte Skyliners-Co-Trainer Klaus Perwas, der seit Saisonbeginn den am Rücken operierten Cheftrainer Gordon Herbert vertreten hat. Kein Frankfurter Spieler fand seine Normalform. Das erste Viertel verloren die Skyliners 14:19. Letztmals dran waren sie beim 18:19 (14.).

Auch nach der Halbzeitpause kamen die Gießener deutlich besser aus den Startlöchern und setzten sich vom 29:23 auf 39:26 (23.) ab. „So wie wir heute jeweils aus der Kabine gekommen sind, kann man nicht gewinnen“, sagte der zweite Skyliners-Spielmacher Max Merz, „die Gießener sind in einen Lauf gekommen. Wir müssen es einfach mehr wollen.“

Nach dem dritten Viertel führte Gießen 53:35 und hatte damit das Spiel praktisch schon gewonnen. Die Skyliners brauchen in ihrer Krise nun dringend neue Impulse, die Cheftrainer Gordon Herbert mit seiner für heute geplanten Rückkehr geben soll.

Skyliners: Shields (8), Vaughn (7), Kiel (7), Agva (6), Graves (6), Robertson (6), Ibekwe (5), Morrison (4), Merz (3), Ilzhöfer, Zeeb (n.e.)

Die Baskets Bamberg haben auch bei Alba Berlin gewonnen mit 89:80 (39:35) und führen die Tabelle nach dem elften Sieg im elften Spiel weiter an vor dem ebenfalls noch ungeschlagenen ratiopharm Ulm, das Schlusslicht Phönix Hagen mit 116:64 (61:41) abfertigte. In Berlin vor 13 022 Zuschauern genügte Alba auch eine Gala von Elmedin Kikanovic nicht zum Sieg. Der bosnische 2,10-Meter-Riese erzielte zwar 32 Punkte, konnte dem starken Kollektiv der Gäste aber nicht genug entgegensetzen. - mos