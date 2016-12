Später OTC-Rückzug überrascht Pröse

Offenbacherin schlägt bei deutschen Tennis-Meisterschaften auf

+ © Temizer Natalie Pröse muss in den nächsten zwei Wochen entscheiden, für welchen Klub sie künftig aufschlägt. © Temizer

Offenbach - Von wegen besinnliche Vorweihnachtszeit! Für die Offenbacher Tennisspielerin Natalie Pröse hat das Jahr noch ein echtes Highlight zu bieten. Zum vierten Mal in Folge wird sie in Biberach bei den deutschen Einzelmeisterschaften aufschlagen. Von Jörg Moll

Als Nummer 33 der deutschen Rangliste ist die 26-Jährige für das Hauptfeld qualifiziert. Auch ohne Stars wie die Weltranglistenerste Angelique Kerber ist das am Dienstag startende Turnier gut besetzt. Topfavoritin ist Carina Witthöft (Hamburg). Die 21-Jährige ist auf Weltranglistenposition 87 platziert, erreichte in Wimbledon und bei den US Open die dritte Runde und spielte damit alleine eine Viertelmillion Euro Preisgeld ein. Pröse kann davon nur träumen, aber schon Dienstag auf die Hamburgerin treffen. „Für mich ist jede Runde, die ich überstehe, ein Erfolg“, sagt die Nummer 927 der Welt.

„International wäre ich gerne etwas erfolgreicher gewesen“, räumt die Rechtshänderin mit Blick auf 2016 ein. Kleinere Verletzungen hatten aber mit dazu beigetragen, dass sie Weltranglistenpunkte, die sie 2015 bis auf Position 726 gebracht hatten, nicht verteidigen konnte. Eine Sternstunde war ihr klarer Sieg gegen die frühere Weltranglisten-11. Aljona Bondarenko (Ukraine) im Viertelfinale des ITF-Turniers in Tarvisio (Italien). Als persönliche Höhepunkte bezeichnet Pröse ihre Mannschaftserfolge. Bei den deutschen Vereinsmeisterschaften, den Poensgen-Spielen, vertrat sie Team Hessen als Nummer eins und verlor kein Spiel. Mit dem Hessenliga-Vizemeister Offenbacher TC stieg sie über die Relegation in die Regionalliga auf. Pröse verlor insgesamt nur ein Spiel, schlug in den Aufstiegsspielen gegen die TSG Mannheim die ehemalige deutsche Meisterin Sina Haas. Dass der OTC nun auf den Aufstieg verzichten und nur noch in der Verbandsliga antreten wird, hat sie nicht nur vom späten Zeitpunkt der Bekanntgabe her überrascht. „Dass es gleich zwei Klassen runtergeht, hat mich schon irritiert“, sagt die langjährige OTC-Spielerin.

Kerber siegt bei den US Open - Bilder des Triumphs Zur Fotostrecke

Am 31. Dezember endet ihr Vertrag in Offenbach. „Ich habe Angebote von der Bundes- bis zur Hessenliga, muss aber abwägen, was am besten passt“, sagt Pröse, die einen Fernstudiengang BWL begonnen hat. In spätestens zwei Wochen fällt die Entscheidung, für wen sie künftig aufschlagen wird. Zuvor aber zählt jede gewonnene Runde in Biberach.