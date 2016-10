Turn-Legende Winfried Glaser wird 80 Jahre alt

„Zwickt nur ab und zu mal“

© Privat Bei den deutschen Seniorenmeisterschaften holte Winfried Glaser den Titel in den Altersklassen über 80 Jahre. © Privat

Heusenstamm - Turnen eine Altersfrage? Winfried Glaser kann über solche Fragen nur müde lächeln. Nach wie vor tritt er in schöner Regelmäßigkeit den Gegenbeweis an.

Im Mai wurde der für Eintracht Frankfurt startende Heusenstammer deutscher Seniorenmeister im Gerätturnen – der fünfte Titel in den vergangenen Jahren. Hinzu kommen noch zwei Vizemeisterschaften. Heute feiert Glaser 80. Geburtstag. Und die einstigen Weggefährten sind mit dabei. Schließlich verbindet die Heusenstammer Turnerriege ein Schlüsselerlebnis, das sie bis heute stolz macht. Vor 51 Jahren holte das TSV-Sextett den ersten und einzigen deutschen Mannschaftsmeistertitel. „Und noch immer treffen wir uns bei jedem Geburtstag“, freut sich Glaser, der 1963 aus Eltville nach Heusenstamm gezogen war.

Auch wenn der größte Erfolg der Vereinsgeschichte mehr als fünf Jahrzehnte zurückliegt, hat der Sport für Glaser seinen Reiz nicht verloren. Nach wie vor betreut er die Zweitliga-Mannschaft der Frankfurter Eintracht. Ein- bis zweimal pro Woche steht er selbst auf der Matte, trainiert an den Geräten: Barren, Sprung, Seitpferd, Boden und Reck. Bei Wettbewerben absolviert er zumeist vier, von denen die drei besten in die Wertung einfließen. Aber auch zuhause hält sich Glaser fit. 15 bis 20 Liegestütze pro Tag dürfen es schon sein. Dabei treibt ihn eine besondere Motivation an. „Ich betreue meine kranke Frau, da muss man mit den Kräften etwas haushalten.“ Körperliche Warnsignale hat er bislang kaum wahrgenommen. „Es zwickt nur ab und zu mal.“ Im Juni 2017 will Glaser beim Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin teilnehmen. „Wenn es denn die Gesundheit meiner Frau zulässt.“ (jp)