Unglückliche Niederlage für Skyliners

Gegen AS Monaco

frankfurt - Im achten Spiel der Basketball-Champions-League kassierten die Fraport Skyliners die fünfte Pleite. Gegen den AS Monaco unterlagen die Frankfurter mit 64:70 (34:33), boten dem Spitzenreiter der Gruppe A aber einen heißen Kampf.

In einer hektischen Partie gerieten die Gastgeber mit 18:29 ins Hintertreffen. Bei den Gästen um den Ex-Münchner John Bryant drehte Spielmacher Dee Bost (19 Punkte) auf, doch die Skyliners um den agilen Shavon Shields (24) hielten dagegen. Per 11:0-Lauf eroberten sie die Führung und lagen beim 56:55 (34.) noch vorne. Die starke Ausbeute der Franzosen aus der Distanz (zwölf Dreier) machte letztlich den Unterschied.

In der Tabelle steht das Team von Trainer Gordon Herbert nach dem ersten Rückrundenspieltag nur auf Rang sechs. Am Dienstag (18 Uhr) treten die Skyliners beim türkischen Vertreter Banvit Bandirma an. (jp)

Bilder: Skyliners verlieren Derby Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Pressehaus