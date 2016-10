Zusätzliche Energie im Hessenderby

Frankfurt - Derbyzeit in der Frankfurter Eissporthalle: heute, 19. 30 Uhr, erwarten die Löwen in der 2. Eishockey-Bundesliga den EC Bad Nauheim. Bereits im Vorfeld der Saison wetteiferten beide Organisationen mit ihrer Eishockeygeschichte.

Während in Frankfurt 25 Jahre Löwen-Eishockey gefeiert werden, wurde in Bad Nauheim das Markenbild mit einer historischen Referenz überarbeitet: Der Teufel wurde in der Sommerpause aus dem Logo vertrieben, statt dessen wird nun mit dem Slogan „since 1946“ Bezug auf das Gründungsjahr des VfL Bad Nauheim genommen, der mit der deutschen Vizemeisterschaft 1948 den größten Erfolg eines Eishockeyteams der Kur-stadt feierte.

Beide Teams waren mit ihren Ergebnissen zuletzt nicht zufrieden. Während die Löwen in Crimmitschau ohne Punktgewinn blieben, verbuchte der EC Bad Nauheim am vergangenen Wochenende sogar gleich zwei Niederlagen. Löwen-Coach Paul Gardner freut sich auf das Hessenderby, blickt aber auch schon auf Sonntag voraus: „Vor einem vollen Haus zu spielen, wird meiner Mannschaft zusätzliche Energie geben. Wir wollen gegen Bad Nauheim an die Erfolge unserer bisherigen Heimspiele anknüpfen. Zwei Tage später müssen wir bei einem erstarkten Team in Rosenheim mit der gleichen Konzentration über 60 Minuten arbeiten.“

Am Sonntag treten die Löwen um 17 Uhr bei den Starbulls in Rosenheim an. Die Oberbayern haben nach einem schlechten Saisonstart am vergangenen Wochenende mit zwei Siegen in die Erfolgsspur zurückgefunden und werden zum Prüfstein für die Löwen. (pse)

