Dallas verliert erneut ohne Nowitzki

Fünfte Pleite in Serie

+ © Cj Gunther Ohne Dirk Nowitzki verloren die Dallas Mavericks erneut. Foto: CJ Gunther © Cj Gunther

Orlando - Ohne den weiterhin verletzten Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum fünften Mal in Serie verloren. Das stark ersatzgeschwächte Team unterlag mit 87:95 bei den Orlando Magic.

Bester Werfer der Mavericks war Jonathan Gibson mit 26 Punkten, bei Orlando war D.J. Augustin mit 18 Zählern am erfolgreichsten. Für Dallas war es im zwölften Spiel bereits die zehnte Pleite in der laufenden Saison. Wegen Beschwerden an seiner Achillessehne wird Nowitzki frühestens im übernächsten Spiel am kommenden Donnerstag gegen die L.A. Clippers zurück erwartet.

